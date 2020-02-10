Shaquielle McKissic, Olympiakos'ta

Olympiakos Kulübü, şutör ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapabilen 29 yaşındaki McKissic ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
McKissic, bu sezon siyah-beyazlı formayla ING Basketbol Süper Ligi'nde 17,6 sayı, 4,4 ribaunt, 3,1 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 16,6 sayı, 4 ribaunt, 2,8 asist ve 2,1 top çalma ortalamaları yakaladı.
THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 24 haftada 10 galibiyet elde eden Olympiakos, 12. sırada yer aldı.
(AA)
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