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Shaquielle McKissic, Olympiakos'ta

BASKETBOL HABERLERİ  | 10.02.2020 14:39 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan ABD'li Shaquielle McKissic'i renklerine bağladı.

Shaquielle McKissic, Olympiakos'ta

Olympiakos Kulübü, şutör ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapabilen 29 yaşındaki McKissic ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

McKissic, bu sezon siyah-beyazlı formayla ING Basketbol Süper Ligi'nde 17,6 sayı, 4,4 ribaunt, 3,1 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 16,6 sayı, 4 ribaunt, 2,8 asist ve 2,1 top çalma ortalamaları yakaladı.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 24 haftada 10 galibiyet elde eden Olympiakos, 12. sırada yer aldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Shaquielle McKissic Olympiakos Beşiktaş Sompo Sigorta

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