MAGAZİN
  4. Sharon Stone çöpçatanlık sitesinde engellendi

Sharon Stone çöpçatanlık sitesinde engellendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 15:27 | Son Güncelleme

Hollywood'un ünlü yıldızı Sharon Stone, flört ve çöpçatanlık uygulamasından, hesabının sahte olduğu gerekçesiyle atıldı. Stone, hesabının engellenmesine isyan etti.

Sharon Stone çöpçatanlık sitesinde engellendi

Hollywood’un ünlü oyuncusu Sharon Stone, hesabının sahte olması gerekçesiyle bir çöpçatanlık sitesinde engellendi. Açtığı hesabın sahte olduğu yönünde birçok kullanıcının şikayetçi olması üzerine Bumble adlı uygulamanın yetkilileri, Stone’un hesabını askıya aldı.

spl1272635_039

Temel İçgüdü filmiyle ünlenen 61 yaşındaki Amerikalı oyuncu, hesabının engellendiğini Twitter’dan ve Instagram’dan duyurdu.

spl1605197_001
Stone, “Bazı kullanıcılar benim orada olmamın mümkün olmayacağını belirterek hesabımı şikayet etmiş. Bu dışlayıcılık olmuyor mu? Beni kovandan atmayın” yorumunu yazdı.

spl1652298_001

Son olarak 42 yaşındaki Angelo Boffa ile dokuz aylık ilişkisiyle gündeme gelen Stone, iki kez evlenip boşandı. İlk eşi TV yapımcısı Michael Greenburg, ikinci eşi ise gazeteci Phil Bronstein'di.
SPL5036093_001

Bronstein ile evliyken evlat edindiği oğlu Roan şimdi 19 yaşında. Stone daha sonra Laird (14) ve Quinn (13) adlı iki çocuğu daha evlat edindi.

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyorOrduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor
Ünlü sunucunun zor anları! Konuşmakta güçlük çektiÜnlü sunucunun zor anları! Konuşmakta güçlük çekti
Sevilay Yılman'dan Okan Kurt tepkisi!Sevilay Yılman'dan Okan Kurt tepkisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sharon stone çöpçatanlık sitesi

En Çok Okunan Haberler

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Deste deste Milli Piyango bileti aldı!

Deste deste Milli Piyango bileti aldı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rihanna'nın sevgilisi Hassan Jameel ile İstanbul kaçamağı olay oldu

Suudi milyarder sevgilisiyle Çırağan Sarayı'nda kaçamağı olay oldu

Müge Dağıstanlı'nın zor anları! Konuşmakta güçlük çekti

Ünlü sunucunun zor anları! Konuşmakta güçlük çekti

Sevilay Yılman'dan Okan Kurt tepkisi! 'Erdoğan ile niçin görüştürüldü?'

Sevilay Yılman'dan Okan Kurt tepkisi!

Kimse Bilmez dizisinden Atatürk'e sansür açıklaması!

Kimse Bilmez dizisinden Atatürk'e sansür açıklaması!

Bülent Ersoy'dan kulis istekleri açıklaması! 'Böcekler falan istemiştim'

Özel aşçıyı isteme sebebini açıkladı: Böcekler falan istemiştim

Hayal Köseoğlu ile Caner Şahin ayrıldı mı?

Çok konuşulmuştu! Ayrıldılar mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.