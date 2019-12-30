Sharon Stone çöpçatanlık sitesinde engellendi

Hollywood’un ünlü oyuncusu Sharon Stone, hesabının sahte olması gerekçesiyle bir çöpçatanlık sitesinde engellendi. Açtığı hesabın sahte olduğu yönünde birçok kullanıcının şikayetçi olması üzerine Bumble adlı uygulamanın yetkilileri, Stone’un hesabını askıya aldı.

Temel İçgüdü filmiyle ünlenen 61 yaşındaki Amerikalı oyuncu, hesabının engellendiğini Twitter’dan ve Instagram’dan duyurdu.



Stone, “Bazı kullanıcılar benim orada olmamın mümkün olmayacağını belirterek hesabımı şikayet etmiş. Bu dışlayıcılık olmuyor mu? Beni kovandan atmayın” yorumunu yazdı.

Son olarak 42 yaşındaki Angelo Boffa ile dokuz aylık ilişkisiyle gündeme gelen Stone, iki kez evlenip boşandı. İlk eşi TV yapımcısı Michael Greenburg, ikinci eşi ise gazeteci Phil Bronstein'di.



Bronstein ile evliyken evlat edindiği oğlu Roan şimdi 19 yaşında. Stone daha sonra Laird (14) ve Quinn (13) adlı iki çocuğu daha evlat edindi.

