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  4. Sharon Stone Necati Şaşmaz ile karşılıklı oynamıştı! Kurtlar Vadisi itirafı: Çok iyi para ödendi

Sharon Stone Necati Şaşmaz ile karşılıklı oynamıştı! Kurtlar Vadisi itirafı: Çok iyi para ödendi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.05.2024 13:26
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Ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone TRT World'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarıyla gündemdeydi. Son haliyle de dikkat çeken oyuncu efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin setinde yaşadığı deneyimleri anlattı.

Sharon Stone Necati Şaşmaz ile karşılıklı oynamıştı! Kurtlar Vadisi itirafı: Çok iyi para ödendi

Sharon Stone TRT World'de katıldığı bir programda ağlamasıyla ve son haliyle gündeme gelmişti. Güzel isim her zaman Temel İçgüdü filmiyle hatırlanmak istediğini söylemişti.

Sharon Stone aynı yayında 'Kurtlar Vadisi' hakkında da konuştu.

Dizinin Los Angeles çekimlerinde, başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ve ünlü Hollywood yıldızları Sharon Stone ve Andy Garcia birlikte kamera karşısıne geçmişti.

Stone, setin lükslüğünden etkilendiğini belirtirken, kendisi ve Garcia'nın çekimler sırasında ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini ifade etti.

Ekran Alıntısı

Sharon Stone, kendilerine cömert bir ücret ödendiğini belirtirken, sette yaşadıkları deneyimi şu şekilde aktardı:

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

"Bize gerçekten çok iyi para ödendi. Andy ve ben sete geldik. Ancak sette kimse İngilizce konuşmuyordu. Herkes Türkçe konuşuyordu, biz ise İngilizce... Sahnelerde de bizimle Türkçe konuşuyorlardı, biz ise İngilizce yanıt veriyorduk.

Ekran Alıntısı

Ne olduğunu anlamıyorduk. Sahnenin konusu hakkında, bizim ne yapmamız gerektiği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Tamamen kaybolmuştuk. Gördüğüm en lüks set, muhteşem kostümler... Ama hiç kimse İngilizce konuşmuyordu ve ne yaptığımızı hiç bilmiyorduk. Andy'ye dönüp 'Ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok' dedim.'


Vitrin


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