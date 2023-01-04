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  4. Sherlock'un yaratıcısından Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman'a çağrı!

Sherlock'un yaratıcısından Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman'a çağrı!

04.01.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen BBC ve Netflix dizisi Sherlock'un yaratıcısı Steven Moffat, onaylansa "yeni sezonu yazmaya hemen yarın başlayacağını" söyledi.

Sherlock'un yaratıcısından Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman'a çağrı!

BBC Today programına katılan Moffat, Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman'ın başrollerde oynadığı Sherlock'un 5. sezonunu çekmek istediğini bir kez daha dile getirdi. İlk kez 2010'da yayımlanmaya başlayan dizinin 4. sezonu 2017'de ekranlara gelmişti ve seyircileri merakta bırakarak sonlanmıştı.

Dizi, resmen iptal olmasa da oyuncular yeni sezon için ikna edilememişti. 5. sezonu çekmeyi çok istediğini vurgulayan Moffat, "Yeşil ışık yaksalar hemen yarın yazmaya başlarım" dedi.

Yaratıcı, Cumberbatch ve Freeman'a şöyle seslendi:

Daha büyük ve daha iyi işlerin peşindeler ama… Martin ve Benedict, lütfen geri dönün. Moffat ve dizinin diğer yaratıcısı Mark Gatiss, nisanda da benzer bir açıklama yapmıştı. Yaratıcılar, yeni sezonların Cumberbatch ve Freeman'a bağlı olduğunu ve oyuncuların programları uyarsa hemen çekebileceklerini söylemişti.

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