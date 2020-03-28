SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Shevchenko: Durum Çernobil'e benziyor

Shevchenko: Durum Çernobil'e benziyor

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.03.2020 16:50 | Son Güncelleme

Efsane futbolcu ve Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, koronavirüsün etkileri üzerine açıklamalarda bulundu. Ukraynalı efsane forvet İtalya'daki durumu, 1986 yılında yaşanan Çernobil felaketine benzetti.

Shevchenko: Durum Çernobil'e benziyor

Efsane futbolcu ve Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

Efsane Ukraynalı forvet SkySport Italia'ya verdiği röportajda İtalya'daki durumu, 1986 senesinde ülkesinde yaşanan Çernobil felaketine benzetti.

"ÇERNOBİL'E BENZİYOR"

İtalya'da yaşanan durumu takip ettiğini belirten Shevchenko; "İçinde bulunduğumuz zamanın gerçek kahramanı sizlersiniz. İçinde bulunduğunuz durum Çernobil felaketine benziyor." dedi.

Şu anda Londra'da bulunan 43 yaşındaki Teknik Direktör; "Ben şehrin dış kısımlarında yaşıyorum ve iyi durumdayım. Yaklaşık 10 gündür evimde karantinadayım." dedi.

"GERÇEK KAHRAMANLAR ONLAR"

Durum için tavsiyeler veren Shevchenko; "Tek çözüm hükümetin kuralına uymak ve evde kalmak. İşini yapmakta olan doktorlar ve hemşireler, içinde bulunduğumuz durumun gerçek kahramanlarıdır. Yaptıkları her şey için onlara teşekkür etmeliyiz." dedi.

SHEVA FELAKETİ YAŞAMIŞTI

1976 yılında Ukrayna'nın Dvirkivshchyna kentinde doğan efsane futbolcu, henüz 10 yaşındayken Çernobil felaketine tanıklık etmişti.

Sheva Çernobil felaketini şu sözlerle anlattı:

"Buna benzer bir felaketi 10 yaşındayken yaşamıştım. Tekrar söylüyorum; tek yapmamız gereken aptalca davranışlardan kaçınmaktır. Hiçbirimiz virüse yakalanmadığımızdan emin olamayız. Dışarıya çıkmamalıyız."

Milan forması ile efsaneler arasına giren futbolcu sözlerini; "İtalya'ya her zaman yakınım. İşlerin yoluna gireceği umuduyla yaşamaya devam etmeliyiz. Haydi İtalya, bundan beraber kurtulacağız." diyerek tamamladı.

(Sporx)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilirBilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir
Maldini: Ben ve oğlum iyiyizMaldini: Ben ve oğlum iyiyiz
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
andriy shevchenko ukrayna koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu

İstanbul'da otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu

Bakan Selçuk uzaktan eğitimle ilgili önemli gelişmeyi açıkladı

Bakan Selçuk uzaktan eğitimle ilgili önemli gelişmeyi açıkladı

Geoff Smedley koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Geoff Smedley koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yıldız isim karantinadan paylaşım yaptı

Yıldız isim karantinadan paylaşım yaptı

Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni adresi

Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni adresi

Diagne için çarpıcı açıklama

Diagne için çarpıcı açıklama

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!

Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Shevchenko: Durum Çernobil'e benziyor

Shevchenko'dan flaş koronavirüs açıklaması

Abdelhak Nouri, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı

Ünlü futbolcu komaya girmişti! Ağabeyinden açıklama

Paolo Maldini: Ben ve oğlum iyiyiz

Maldini: Ben ve oğlum iyiyiz

Hollanda Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle ligleri 1 Haziran'a ertelendiğini açıkladı!

Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle bir kez daha ertelendi!

Dünyaca ünlü futbolcu Fellaini koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü futbolcu koronavirüse yakalandı

UEFA'dan 'EURO 2020' düzeltmesi

UEFA'dan 'EURO 2020' düzeltmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.