Shinji Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki sosyal medyayı salladı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 04.02.2019 20:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki sosyal medyayı salladı. Japon yıldız attığı iki golle Antalyaspor maçına damga vurduktan sonra sevgilisi de Instagram'da en çok aranan kişilerden biri oldu.

Shinji Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa, ilk maçı olan Antalyaspor karşılaşmasına attığı iki golle damga vurdu.

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Japon futbolcu hakkında en çok merak edilen şeylerden biri özel hayatı olurken sevgilisi Maggy Natsuki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

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Yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan Maggy Natsuki'nin Instagram paylaşımları büyük beğeni alıyor.

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İşte Kagawa'nın sevgilisi Japon model Maggy Natsuki'nin o paylaşımlarından bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
Shinji Kagawa Maggy Natsuki Beşiktaş

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