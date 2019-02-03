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Shinji Kagawa: Rüya gibi bir başlangıç oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.02.2019 22:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında oyuna girip 30 saniye içinde ilk golünü atan Shinji Kagawa kısa bir değerlendirme yaptı.

Shinji Kagawa: Rüya gibi bir başlangıç oldu

Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 6 - 2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Japon futbolcu Shinji Kagawa, "Rüya gibi başlangıç oldu. Mükemmel bir maç oynadık. Her maç elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Kagawa, ilk maçında 2 gol kaydettiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Shinji Kagawa'nın açıklamaları şöyle;

"Rüya gibi başlangıç oldu. Mükemmel bir maç oynadık. Takım arkadaşlarım da çok iyi bir performans sergiledi. Şimdi ise bir sonraki maça hazırlanacağım. Her maç elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bir sonraki maçta da Beşiktaş forması giyeceğim için çok mutluyum. İyi sonuçlar elde etmek için elimden geleni yapacağım. Bugünkü performansımdan dolayı da kendimi çok iyi hissediyorum."

"GELECEKTE NE OLUR BİLMİYORUM"

Kiralık olduğu hatırlatılan ve Beşiktaş'ta devam etmek isteyip istemeyeceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Kagawa, ''Bilmiyorum, gelecekte neler olur bilemiyorum. Ben önümüzdeki maça odaklanıyorum'' dedi.

Gelecek maçları da kazanmak istediklerini söyleyen Kagawa ''Arkadaşlarım, teknik direktör, taraftar adına çok mutluyum. Şunu da unutmamak lazım, sadece bir maç kazandık, şimdi yapmamız gereken bir sonraki maçı kazanmak. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ederim, heyecanlıyım. Bir an önce taraftarlarımızın karşısına çıkmak istiyorum'' şeklinde konuştu.

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Beşiktaş shinji kagawa

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