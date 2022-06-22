Fenerbahçe Shkupi maçı için geri sayım sürüyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak olan hazırlık maçı saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma Fenerbahçe'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki Shkupi hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe’nin hazırlık maçında kozlarını paylaşacağı Shkupi hangi ülkede? Detaylar haberimizde...

SHKUPİ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında sahasında Makedonya ekibi FK Shkupi'yi konuk edecek.

FENERBAHÇE'NİN KOZLARINI PAYLAŞACAĞI SHKUPİ HANGİ ÜLKEDE?

Shkupi, Kuzey Makedonya takımıdır. Bu yıl ilk defa Makedonya liginde şampiyon oldular. Şampiyonlar Ligi 1. Eleme turuna katılmaya hak kazanan Shkupi, 17 Hazirandan beri Samandıra'da kamp yapmakta. Fenerbahçe ile hazırlık maçına çıkacaklar.

FENERBAHÇE SHKUPİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Shkupi maçı 22 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE SHKUPİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Shkupi maçı Fenerbahçe'nin YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

