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Show Tv’nin sevilen dizisi Arıza’dan kötü haber: Final kararı verildi

20.03.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv’nin güçlü oyuncu kadrosu ve büyük umutlar bağlayarak yayın hayatına başlayan dizisi Arıza için final kararı verildi. Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın başrollerini paylaştığı dizinin final kararı hayranlarını çok üzdü.

Show Tv’nin sevilen dizisi Arıza’dan kötü haber: Final kararı verildi

Arıza dizisi için final kararı geldi. O3 Medya tarafından hazırlanan Arıza dizisinin izlenme oranları bir dönem parlak bir şekilde ilerlemiş olsa da TRT 1’de başlayan Teşkilat dizisinden sonra bir hayli düştü. Büyük bir izleyici kaybı yaşayan Arıza dizisi için final kararı kaçınılmaz oldu.

ARIZA 30. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Arıza dizisi için Show TV’den final kararı çıktı. Dizi 30. bölümü ile birlikte veda edecek. Yani geriye sadece 4 bölüm kaldı. Arıza’nın en son 26. bölümü yayınlanmıştı. Dizinin yarın 27. yeni bölümü ekrana gelecek.

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Arıza hayranları sosyal medyada yaptıkları yorumlarda şaşkın olduklarını ve yapımın bunu hiç hak etmediğine yönelik değerlendirmelerde bulunuyor.

Bir dizi hayranı şöyle bir yorum yaptı: “Hiç ama hiç hak etmedi. Yapım ve kanal gerçekten diziye bir gram bile değer vermedi. Yazık ya oyuncuların ve ekibin emeğine, en azından sezon sonuna kadar gidebilirdi.”


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Arıza dizisi
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