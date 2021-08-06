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Show TV'nin yeni dizisi 'Yalancı' oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor

06.08.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekranlara gelecek, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak’ın yer aldığı Yalancı dizisinin oyuncuları, okuma provası için yapımcı ve yönetmenle bir araya geldi.

Show TV'nin yeni dizisi 'Yalancı' oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor

Show TV'de ekranlara gelecek, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak’ın yer aldığı Yalancı dizisinin oyuncuları, okuma provası için yapımcı ve yönetmenle bir araya geldi.

Yalancı (3)

Duyulduğundan bu yana izleyicinin büyük merakla beklediği Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak’a; İmer Özgün Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Yalancı (2)

İngiliz dizisi Liar’dan uyarlanan, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer’in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı dizi çok yakında Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.
Yalancı (1)

GENEL HİKAYE

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz’in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Evet! Her hikâyenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Burçin Terzioğlu Hazal Türesan Salih Bademci
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