Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmini kimler seslendirdi?

Shrek: Sonsuza Dek Mutlu Shrek animasyon film serilerinin dördüncü filmidir. 21 Mayıs 2010 tarihinde gösterime girmiştir. Senaryosunu Tim Sullivan yazmıştır.

SHREK SONSUZA DEK MUTLU SESLENDİRENLER

Okan Bayülgen – Shrek

Sezai Aydın – Eşek

Oya Prosçiler – Prenses Fiona

Engin Alkan – Çizmeli Kedi

Özgür Özdural – Rumpelstiltskin

Osman Gidişoğlu – Kral Harold

Rüçhan Çalışkur – Kraliçe Lillian

Boğaçhan Sözmen – Brogan

Sercan Gidişoğlu – Zencefil Adam Kurabiye

Özgür Özdural – Pinokyo

İsmail Yıldız – Kurt

Ali Ekber Diribaş – Doris

Murat Şenol – Mabel

Seslendirme Yönetmeni – Murat Şenol

Seslendirme Stüdyosu – İmaj Stüdyoları

SHREK SONSUZA DEK MUTLU KONUSU NEDİR?

Shrek ve eşi Prenses Fiona, çocukları ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bu mutluluklarına dostları çizmeli kedi, eşek ve eşeğin yavruları da eşlik etmektedir. Zaman tersine dönmüş gibidir. Bu iyi aile babası rolü zamanla Shrek’e sıkıcı gelmeye başlar. Artık, çevresindekileri korkutarak kendinden kaçırdığı eski günlerdeki halinden çok farklıdır. Kendini gerçek bir dev gibi hissettiği günleri çok özleyen Shrek, kötü kalpli Rumpelstilzchen ile bir anlaşma imzalar. Aslında Rumpelstilzchen, onu oyuna getirmiştir. Shrek anlaşma sonrası kendini farklı bir yerde, farklı bir zamanda bulur. Bu dünyanın kralı Rumpelstilzchen’dir. Bu yeni dünyada devler avlanmaktadır. Shrek, prenses Fiona ile hiç karşılaşmamıştır. Üstelik eski dostları da onunla tanıştıklarını hatırlamaz. Shrek’in yeni görevi her şeyi eski haline getirmek ve gerçek aşkı ile dostlarını yeniden kazanmaktır. Bu uğurda birbirinden heyecanlı maceralara atılır.

Orijinal adı : Shrek Forever After

Yönetmen : Mike Mitchell

Senaryo : Dreamworks Animation, Josh Klausner, Tim Sullivan, Darren Lemke

Türü : Animasyon, Aile , Fantastik , Komedi , Macera

