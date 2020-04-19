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Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmini kimler seslendirdi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 20:20 | Son Güncelleme

İzlenme rekorları kıran ve Oscar ödüllü Shrek: Sonsuz Dek Mutlu animasyon filmi 19 Nisan Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayınlandı. Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmini kim seslendirdi? Kanal D ekranında bu akşam yayınlananolan Şrek Shrek: Sonsuza Dek Mutlu konusu ve oyuncuları kim?

Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmini kimler seslendirdi?

Shrek: Sonsuza Dek Mutlu Shrek animasyon film serilerinin dördüncü filmidir. 21 Mayıs 2010 tarihinde gösterime girmiştir. Senaryosunu Tim Sullivan yazmıştır.

SHREK SONSUZA DEK MUTLU SESLENDİRENLER

Okan Bayülgen – Shrek
Sezai Aydın – Eşek
Oya Prosçiler – Prenses Fiona
Engin Alkan – Çizmeli Kedi
Özgür Özdural – Rumpelstiltskin
Osman Gidişoğlu – Kral Harold
Rüçhan Çalışkur – Kraliçe Lillian
Boğaçhan Sözmen – Brogan
Sercan Gidişoğlu – Zencefil Adam Kurabiye
Özgür Özdural – Pinokyo
İsmail Yıldız – Kurt
Ali Ekber Diribaş – Doris
Murat Şenol – Mabel
Seslendirme Yönetmeni – Murat Şenol
Seslendirme Stüdyosu – İmaj Stüdyoları

SHREK SONSUZA DEK MUTLU KONUSU NEDİR?

Shrek ve eşi Prenses Fiona, çocukları ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bu mutluluklarına dostları çizmeli kedi, eşek ve eşeğin yavruları da eşlik etmektedir. Zaman tersine dönmüş gibidir. Bu iyi aile babası rolü zamanla Shrek’e sıkıcı gelmeye başlar. Artık, çevresindekileri korkutarak kendinden kaçırdığı eski günlerdeki halinden çok farklıdır. Kendini gerçek bir dev gibi hissettiği günleri çok özleyen Shrek, kötü kalpli Rumpelstilzchen ile bir anlaşma imzalar. Aslında Rumpelstilzchen, onu oyuna getirmiştir. Shrek anlaşma sonrası kendini farklı bir yerde, farklı bir zamanda bulur. Bu dünyanın kralı Rumpelstilzchen’dir. Bu yeni dünyada devler avlanmaktadır. Shrek, prenses Fiona ile hiç karşılaşmamıştır. Üstelik eski dostları da onunla tanıştıklarını hatırlamaz. Shrek’in yeni görevi her şeyi eski haline getirmek ve gerçek aşkı ile dostlarını yeniden kazanmaktır. Bu uğurda birbirinden heyecanlı maceralara atılır.

Orijinal adı : Shrek Forever After

Yönetmen : Mike Mitchell

Senaryo : Dreamworks Animation, Josh Klausner, Tim Sullivan, Darren Lemke

Türü : Animasyon, Aile , Fantastik , Komedi , Macera

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