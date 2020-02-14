Sibel Arna'dan 14 Şubat'a orta parmak hareketli tepki!

Çeşitli programlarda jürilik yapan köşe yazarı Sibel Arna, sosyal medya hesabı Instagram'dan Sevgililer Günü'ne tepki gösterdi.

Şimdilerde YouTube kanalında ünlü isimleri ve fenomenleri ağırlayan Sibel Arna, 41. yaşı için fotoğrafçı Cem Talu'ya poz verdi. Cesur pozlar veren Arna, iç çamaşırsız giydiği elbisesinin fermuarını açarak arkası dönük poz verdi.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne gönderme yapan Sibel Arna, "Yine bir Cem Talu fotoğrafı ile güne ait duygu ve düşüncelerimi paylaşıyorum: Al sana 14 Şubat" diyerek orta parmak hareketi yaptığı fotoğrafını paylaştı. Arna'nı pozuna kısa sürede olumlu yorum yağarken binlerce de beğeni geldi.

