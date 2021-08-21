MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sibel Can'a Bülent Ersoy’dan büyük sürpriz

Sibel Can'a Bülent Ersoy’dan büyük sürpriz

21.08.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Sibel Can, Bodrum antik tiyatroda konser verirken bir anda karşısında Bülent Ersoy'u görünce şok oldu.

Sibel Can'a Bülent Ersoy’dan büyük sürpriz

Güzel sanatçı Sibel Can iki gün üst üste sahne aldığı Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO Sahnesi’ndeki konseri sırasında büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Konser devam ederken, gizlice kulise giderek hazırlanan Diva lakaplı Bülent Ersoy, bir anda Sibel Can’ın sahnesine geldi.

AW399399_07

"SİZE EBEDİ SEVGİM VE SAYGIM VAR"

Hem Sibel Can’a hem de dinleyicilere büyük bir şok yaşatan Diva, izleyicilerin yoğun alkışları altında Sibel Can’a sarılarak, “Seninle iftihar ediyorum. Türk Müziği’ne olan sevgin, her sahnende özel bir bölüm olarak müziğimize sahip çıkmanı takdirle karşılıyorum. Sahne adabın, büyüğüne, küçüğüne olan sevgin, asil duruşun hiç kimsede yok. Size ebedi bir saygım ve sevgim var canım kızım” dedi.

AW399399_04
Sözlerini “kadın gibi kadın’” diyerek bitiren Diva, daha sonra ‘Senede Bir Gün’ şarkısını Sibel Can ile birlikte söyledi. Bu unutulmaz düete şahit olan izleyicilerin yoğun alkışları arasında Sibel Can ise “Benim için çok güzel bir sürpriz, unutulmaz bir hatıra oldu. Şeref verdiniz sahneme” diyerek Bülent Ersoy’a teşekkür etti.

AW399399_02

Ünlü konuğun yaptığı güzel sürprizden sonra konserine kaldığı yerden devam eden Sibel Can, yaklaşık üç saat kaldığı sahnesinde birbirinden güzel eserleri okuyarak misafirlerinin yaz akşamlarını unutulmaz kıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gonca Vuslateri sınırları zorladı! Deri sütyeniyle video çektiGonca Vuslateri sınırları zorladı! Deri sütyeniyle video çekti
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Örnek davranış! Çevre temizliği etkinliğine katıldıÖrnek davranış! Çevre temizliği etkinliğine katıldı
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Sibel Can
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Duvarın üzerinden ABD askerine verilen bebeğe ne oldu?

Duvarın üzerinden ABD askerine verilen bebeğe ne oldu?

Biden'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Biden'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tatil pozlarıyla olay oldu! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Güldür Güldür'e yeni sezonda bomba transfer!

Güldür Güldür'e yeni sezonda bomba transfer!

İddialı başlayan dizi için final kararı verildi

İddialı başlayan dizi için final kararı verildi

Gündem olan mülteci yorumu! "Bacını, karını, kızını..."

Gündem olan mülteci yorumu! "Bacını, karını, kızını..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.