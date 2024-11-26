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Sibel Can sahnede fena düştü! 2 kişi zor kaldırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.11.2024 14:16
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Sahne kıyafetiyle günlerdir gündemde olan Sibel Can sahnede fena düştü. Sibel Can düştükten sonra bir süre yerden kalkamadı ve 2 kişinin yardımıyla zor kalktı.

Sibel Can sahnede fena düştü! 2 kişi zor kaldırdı

Sibel Can Tuluğ Tırpan yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde Ankara CSO Ada’da sevenlerinin karşısına çıktı.

Amor Gariboviç imzalı siyah elbisesiyle dile düşen Sibel Can sahnede zor anlar yaşadı.

Sahne kıyafetiyle günlerdir gündemde olan ünlü şarkıcı Sibel Can, sahnede talihsiz bir kaza yaşadı. Sibel Can, performans sırasında dengesini kaybederek düştü.

Bir süre yerden kalkamayan ünlü sanatçı, 2 kişinin yardımıyla zor bir şekilde ayağa kalkabildi.

Sibel Can daha sonra hiçbir şey olmamış gibi şarkısına devam etti.

FİYATI GÜNDEME GELMİŞTİ

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre sosyal medyada gündeme gelen Sibel Can'ın kıyafetinin fiyatı da çok merak edildi. İddialara göre beğenilmeyen o kıyafet 150 bin TL.

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Can
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