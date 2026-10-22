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Siber dünyada 'PHP' krizi! Güney Kore alarm seviyesini yükseltti

Güney Kore, internet sitelerinin büyük bölümünde kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen iki kritik siber güvenlik açığı nedeniyle siber kriz uyarı seviyesini yükseltti. Öte yandan, PHP geliştirme ekibinden yapılan açıklamada, güvenlik açıklarından birine ilişkin ilk bulguların 2024'te tespit edildiği ancak o dönemde bu açığın ciddiyetinin somut olarak ortaya konulamadığı paylaşıldı.

Siber dünyada 'PHP' krizi! Güney Kore alarm seviyesini yükseltti

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Bilim ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, dört kademeli siber kriz uyarı sisteminde ikinci en düşük seviye olan "dikkat" seviyesine geçildiğini açıkladı.

Açıklamada, kamu kurumları ve şirketlerden sistemlerini güvenli hale getirmeleri ve güvenlik açıklarını gidermek için gerekli güncellemeleri yapmaları istendi. Açıkların veri sızıntısına, sistemlerin devre dışı bırakılmasına ve internet sitelerinin içeriklerinin değiştirilmesine yol açabileceği belirtildi.

Bilim ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Bae Kyung-hoon, yaptığı açıklamada, PHP'de tespit edilen güvenlik açıklarının çok sayıda internet sitesini etkileyebileceğini belirterek istismar kodlarının kamuya açık hale gelmesi nedeniyle acil müdahale gerektiğini ifade etti.

Siber dünyada PHP krizi! Güney Kore alarm seviyesini yükseltti 1

Bu arada Güney Kore Devlet Başkanlığına bağlı Ulusal Güvenlik Ofisi, PHP kaynaklı siber tehditlere karşı hükümetin müdahalesini koordine etmek amacıyla acil toplantı düzenledi.

Toplantıda, kamu kurumları ve orduda PHP kullanım oranının düşük olması nedeniyle bu kuruluşların söz konusu tehditlere karşı görece daha güvende olduğu bildirildi.

PHP'deki açıklar nedeniyle dünya genelinde birçok hükümet sitesi de dahil olmak üzere, çok sayıda internet sitesine erişim kısmen ya da tamamen askıya alınmıştı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, dün, uyarıda bulunarak bu dili kullanan internet sitelerinin açıkları düzeltmeye yönelik güncellemeleri yapması çağrısında bulunmuştu.

Siber dünyada PHP krizi! Güney Kore alarm seviyesini yükseltti 2

PHP, SUNUCULARI TEHDİT EDEN İKİ KRİTİK GÜVENLİK AÇIĞINI GİDERMEK İÇİN GÜNCELLEME YAYIMLADI

İnternet sitelerinin geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilinde, sunucuların kontrolünün ele geçirilmesine neden olabilecek iki kritik güvenlik açığını gidermek üzere güncelleme yayımlandığı duyuruldu.

PHP geliştirme ekibinden yapılan açıklamada, önem derecesi 10 üzerinden 9,2 olarak değerlendirilen iki güvenlik açığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu açıkların saldırganların kimlik doğrulaması yapmadan uzaktan zararlı kod çalıştırmasına ve sunucuların kontrolünü ele geçirmesine imkan tanıyabileceği uyarısında bulunuldu.

Güvenlik açıklarının PHP üzerinden sistemleri etkilediği, özellikle Apache sunucularında kullanılan "mod_php" yapılandırmasında riskin daha yüksek olduğu kaydedildi.

Açıkların PHP'nin "8.5.12", "8.4.27", "8.3.36" ve "8.2.35" sürümlerinde giderildiği belirtilen açıklamada, tüm kullanıcılara sistemlerini derhal güncellemeleri çağrısı yapıldı.

PHP 8.1 ve daha eski sürümlerin artık resmi güncelleme desteği almadığı hatırlatılarak, bu sürümleri kullananların desteklenen sürümlere geçmeleri veya yazılım sağlayıcılarından güvenlik yamaları temin etmeleri önerildi.

Siber dünyada PHP krizi! Güney Kore alarm seviyesini yükseltti 3

GÜVENLİK AÇIKLARININ GİDERİLMESİNDEKİ GECİKME

PHP geliştirme ekibinden yapılan bir başka açıklamada, güvenlik açıklarından birine ilişkin ilk bulguların 2024'te tespit edildiği ancak o dönemde bu açığın ciddiyetinin somut olarak ortaya konulamadığı aktarıldı.

Açığın giderilmesine yönelik çalışmaların, teknik anlaşmazlıklar ve uzman eksikliği nedeniyle defalarca duraksadığı aktarılan açıklamada, "Aksini iddia etmeyeceğiz. Gecikme, hem güvenlik ekibinin karar alma sürecinden hem de kaynak yetersizliğinden kaynaklanan yapısal bir başarısızlıktı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, OpenAI şirketinin "Patch the Planet" programı kapsamında yürütülen güvenlik incelemelerinde, ağustos ve eylül aylarında söz konusu güvenlik açığının nasıl kötü niyetle kullanılabileceğine ilişkin yeni bulgular elde edildiği kaydedildi.

Bu bulgular üzerine açıkların giderilmesine öncelik verildiği belirtilen açıklamada, güvenlik açıklarına ilişkin bilgilerin sosyal medyada yayılmasının ardından güncelleme takviminin öne çekildiği aktarıldı.

Siber dünyada PHP krizi! Güney Kore alarm seviyesini yükseltti 4

GÜVENLİK AÇIKLARININ TESPİTİNDE YAPAY ZEKADAN YARARLANILDI

PHP'deki güvenlik açıklarını tespit eden siber güvenlik şirketlerinden biri olan Wiz Research, açıkların tespitinde yapay zeka modellerinden yararlanıldığını açıkladı.

Siber dünyada PHP krizi! Güney Kore alarm seviyesini yükseltti 5

Şirketten yapılan açıklamada, PHP'nin kaynak kodunda bulunan açıkların, karmaşık yapıları nedeniyle daha önce tespit edilmesinin zor olduğu belirtildi.

Açıklamada, araştırmalarda Gemini 4 Argon ve GPT-5.6 Sol modellerinin kullanıldığını, özellikle Gemini 4 Argon'un açıkların tespiti ve güvenlik yamalarının doğrulanmasında önemli rol oynadığı bildirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore siber güvenlik PHP
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