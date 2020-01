Sıbyan Mektebi 500 yıldır eğitime hizmet veriyor

Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi açılıyor

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin buradaki öğrencilerle bir araya geldi, mevcut çalışma ve projelerini paylaştı. Üniversite adaylarına ve öğrencilerine hayallerine bir an önce kavuşmaları için ellerinden gelen desteği sunduklarını belirten Başkan Öztekin, “Kültür ve gençlik merkezlerimizde üniversite adaylarına hazırlık kursları veriyor, ders çalışma alanları sunuyoruz. Üniversitelilere ise geçen aylarda 850’şer TL nakdi yardımda bulunduk. Toplumun yararına olacak her işte bilhassa gençlerimizin her zaman yanındayız. Seçimlerden önce sözünü verdiğimiz Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi’ni de 27 Ocak Pazartesi günü açıyoruz. Burada da ücretsiz internet ve ikramlarımız olacak. 200 kişi kapasitesiyle günde 16 saat okumak, öğrenmek, ders çalışmak isteyen her yaştan vatandaşı millet kıraathanemizde ağırlayacağız. Toplamda 10 binin üzerinde kitapla Kağıthanelilerin, İstanbulluların hizmetinde olacak’’ dedi.