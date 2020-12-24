Sıcacık çayın yanında iyi gider: Çikolatalı milföy böreği

Klasik milföy böreğine yeni bir soluk getirdik. Bol çikolatalı milföy böreğini 10 dakikada hazırlayacak, 25 dakikada pişireceksiniz. Bu leziz örgüleri sımsıcak bir çayla ya da soğuk bir sütle tüketebilirsiniz.

ÇİKOLATALI MİLFÖY BÖREĞİ MALZEMELERİ

1 paket dondurulmuş milföy hamuru, çözülmüş ancak soğuk

Açmak için un

1 fincan çikolatalı fındık ezmesi

1 büyük yumurta

ÇİKOLATALI MİLFÖY BÖREĞİ YAPILIŞI

Fırını önceden ısıtın ve bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Hafifçe unlanmış tezgahta 1 yaprak milföyü oklavayla açın. 1/2 fincan çikolatalı fındığı hamur kenarlarına sürmeden uygulayın.

Hamur işini rulo yapın. Uzunlamasına ikiye kesin, ardından iki parçayı bir örgü oluşturmak için dikkatlice bükün, örgüyü yerinde tutmak için uçları bir araya getirin.

Tüm yapraklar bitene kadar aynı işlemleri tekrarlayın.