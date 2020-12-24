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Sıcacık çayın yanında iyi gider: Çikolatalı milföy böreği

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 24.12.2020 12:17 | Son Güncelleme:
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Sıcacık çayın yanında iyi gider: Çikolatalı milföy böreği

Milföy hamuru kıvrımları mı yoksa puf böreği örgüler mi? Onlara ne isim verirseniz verin, kesin olan bir şey var: Bu tadın bağımlısı olacaksınız. Dört malzemeden oluşan çikolatalı milföy böreği kolaylıkla hazırlanan, misafirlerinize farklı seçenek sunabileceğiniz bir tarif.

Klasik milföy böreğine yeni bir soluk getirdik. Bol çikolatalı milföy böreğini 10 dakikada hazırlayacak, 25 dakikada pişireceksiniz. Bu leziz örgüleri sımsıcak bir çayla ya da soğuk bir sütle tüketebilirsiniz.

ÇİKOLATALI MİLFÖY BÖREĞİ MALZEMELERİ

  • 1 paket dondurulmuş milföy hamuru, çözülmüş ancak soğuk
  • Açmak için un
  • 1 fincan çikolatalı fındık ezmesi
  • 1 büyük yumurta

1

ÇİKOLATALI MİLFÖY BÖREĞİ YAPILIŞI

  • Fırını önceden ısıtın ve bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
  • Hafifçe unlanmış tezgahta 1 yaprak milföyü oklavayla açın. 1/2 fincan çikolatalı fındığı hamur kenarlarına sürmeden uygulayın.
  • Hamur işini rulo yapın. Uzunlamasına ikiye kesin, ardından iki parçayı bir örgü oluşturmak için dikkatlice bükün, örgüyü yerinde tutmak için uçları bir araya getirin.
  • Tüm yapraklar bitene kadar aynı işlemleri tekrarlayın.

2

  • Küçük bir kapta yumurtayı çırpın, ardından kıvrımların üzerine sürün. Dilerseniz üzerine toz şeker serpin.
  • 25 ila 30 dakika veya altın sarısı kahverengi olana ve tamamen pişene kadar pişirin.
  • Kıvrımları fırından çıkarın ve dilimlemeden ve servis yapmadan önce fırın tepsisinde en az 10 dakika soğumaya bırakın.
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