Sıcak günlerde beslenmeye dikkat

Sıcakların etkisi ve artan ter miktarıyla birlikte su ve mineral kayıpları sonucunda; vücut ısısında artış, bayılma hissi, baş dönmesi gibi sağlık problemleri görülebildiğine dikkat çeken Uzman Diyetisten Aslı Gül Tekin Kına, "Bebek ve çocuklarda ise ishal artmakta, besinlerin bozulma riski arttığı için besin zehirlenmeleri de çok sık görülmektedir" dedi.

Sıcak günlerde beslenmenin püf noktalarını anlatan Aslı Gül Tekin Kına, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti. Uzman Diyetisten Aslı Gül Tekin Kına, "Her zaman söylediğimiz gibi besin çeşitliliği sağlanarak 3 ana 3 ara öğün şeklinde beslenilmelidir. Günün en önemli öğünü olan kahvaltı uyandıktan sonra en geç 1 saat içinde yapılmalı ve kahvaltıda; az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı. Kafein içeren çay kahve gibi içecekler yerine meyve suyu, süt veya ıhlamur gibi bitki çayları tercih edilmelidir. Yemeklerde katı yağlar yerine bitkisel sıvı yağlar kullanılmalı, kızartma kavurma gibi yöntemler yerine haşlama, ızgara gibi sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Terleme ile artan mineral ve su kayıplarının önlenmesi, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışabilmesi ve toksinlerin atılması için günde en az 2-2,5 LT. su içilmelidir" dedi.