Sıcak havalarda migren için uyarılar

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burcu Polat, sıcak havalarda migreni olanların dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Yaz aylarında hafif beslenerek bol su tüketin. Sağlık durumunuza göre yapabileceğiniz egzersizler ve günlük rutinlerinizi korumak da migren ataklarını atlatmanıza katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Polat, hava sıcaklığı yükseldiğinde alınacak basit önlemler ile migrenden korunmaya ve oluşacak atakların daha hafif şekilde atlatılmasına dair tavsiyelerde bulundu.

Migreni olanların şapka ve güneş gözlüğü olmadan dışarı çıkmaması gerektiğine işaret eden Polat, "Yaz aylarında hafif beslenerek bol su tüketin. Sağlık durumunuza göre yapabileceğiniz egzersizler ve günlük rutinlerinizi korumak da migren ataklarını atlatmanıza katkıda bulunacaktır. Aşırı çay ve kahve tüketiminden de kaçının. Uyku düzeninize dikkat edin ve ani ısı değişimlerine maruz kalmayın." ifadelerini kullandı.

Migreni tedavi etmede ağrıya dayanmaya çalışmanın, kişilerin yaşam kalitesini bozduğu gibi beyinlerinde de kalıcı kimyasal değişimlere yol açabileceği uyarısında bulunan Polat, aynı zamanda ağrı kesicileri sık ve uygun olmayan şekilde tüketmenin de sağlığı olumsuz etkilediğini vurguladı.

- 296 ağrıdan biri migren

Migren hastalarında teşhis için muayene, kan tahlilleri ve beyin görüntüleme çalışmalarının istenebileceğini bildiren Polat, "Migrenlilerin yüzde 70'e yakınında alerjik üst solunum yolu problemleri görülür. Bu bazen sinüzite yol açar. Ancak bu iki sorun baş ağrısı konusunda uzman bir hekim tarafından kolaylıkla ayırt edilebilir. Doktorunuz teşhis için değil, başka nedenleri dışlamak için bazen ilave incelemeler isteyebilir. Migren teşhisini koyarken doktorunuz 296 ayrı baş ağrısı türü arasından karar vermek zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

- Baş ağrısı nasıl tedavi edilir?

Doç. Dr. Burcu Polat, baş ağrısının nasıl tedavi edileceğine ilişkin şunları kaydetti:

"Tedavide öncelikle hastanın bilgilendirilmesi, yaşam şeklinin düzenlenmesi önemlidir. Atak esnasında uygulanacak ilaç ya da ilaç dışı müdahaleler olmak üzere farklı tedaviler uygulanabilir. Bu tedaviler haftada 1 ya da 2'yi geçmemeli, atakları önleyici düzenlemeler ve gerekirse ilaç ya da müdahaleler yapılmalıdır. Özellikle ayda 3'ten fazla atak geçiren, atakları uzun süren, sıkıntı veren ve yaşam kalitesini düşüren hastalarda 3-6 ay kadar süren tedaviler düzenli bir şekilde uygulanmalıdır. Botulinum toksini, aylık migren aşısı ve diğer ilaçlar gibi tedavi yöntemlerinden uygun olanını hekiminiz sizin için seçecektir."

