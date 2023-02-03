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Sıcak Kafa iptal mi edildi, ikinci sezon olacak mı? Sıcak Kafa için beklenmedik haber Şevket Çoruh'tan geldi

03.02.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak Kafa Netflix dizisi ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yerli içeriklerin üretildiği platformlardan biri olan Netflix, Sıcak Kafa dizisi ile izlenme oranlarını yükseltmiş duruyordu. İkinci sezonu merakla beklenen Dizi için Şevket Çoruh'tan bir açıklama geldi. Peki Sıcak Kafa iptal mi edildi, ikinci sezon olacak mı? İşte dizi ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Sıcak Kafa iptal mi edildi, ikinci sezon olacak mı? Sıcak Kafa için beklenmedik haber Şevket Çoruh'tan geldi

Sıcak Kafa dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Şevket Çoruh dizinin izleyicisine sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir paylaşımla açıklama yaptı. İzleyiciler Sıcak Kafa ikinci sezon iptal mi edildi merak ediyorlar. Peki Sıcak Kafa iptal mi edildi, ikinci sezon olacak mı? İşte Netflix'in sevilen dizisi ile ilgili ayrıntılar...

SICAK KAFA İPTAL Mİ EDİLDİ?

Sıcak Kafa iptal mi edildi merak ediliyor. 81 ülkede yayın yapan Netflix, Türk yerli yapımlar ile oldukça beğeniliyor. Osman Sonant’la Hazal Subaşı’nın başrolleri paylaştığı Sıcak Kafa dizisinde Haluk Bilginer, Şevket Çoruh, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Gonca Vuslateri, Özgür Emre Yıldırım, Zerrin Sümer, Yetkin Dikinciler, Erdem Akakçe, Şebnem Hassanisoughi, Hakan Gerçek, Cüneyt Uzunlar, Barış Yıldız, Furkan Kalabalık ve Arda Anarat gibi isimler yer alıyordu.

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Sevilen dizinin ikinci sezonunun çekilmeyeceği açıklandı. Bu beklenmedik haber izleyicileri şoke etti. İlginç bir hikayesi olan dizinin ikinci sezonu merakla bekleniyordu.

ŞEVKET ÇORUH AÇIKLADI...

Sıcak Kafa dizisi ile ilgili beklenmedik haberi verdi Anton karakterine hayat veren Şevket Çoruh verdi. Çoruh, Twitter'da paylaştığı yazısında "Çok abuk bir ayrılık oldu. Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım.Kısa sürdü yoldaşlığımız. Kendine iyi bak Anton. #sıcakkafa #Netflix" ifadelerine yer verdi.

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Bu beklenmedik haber hem izleyiciyi hem e dizi oyuncularını oldukça üzdü. Fakat Netflix’ten konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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