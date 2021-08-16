Sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı termoslardaki büyük indirimleri kaçırmayın

Yaz aylarında içeceklerinizi uzun süreler soğuk tutmanız için termoslar en iyi çözüm. Her tür içeceğinizi soğuk bir şekilde muhafaza edebileceğiniz bu ürünler evde, ofiste, yürüyüşte her zaman sizlerle. Birbirinden farklı renklerde, modellerde tasarlanmış şık ve kullanışlı termosları sizler için bu listede topladık.

1- Klasikten şaşmayanlar için...

İçeceklerinizi uzun süreler soğuk tutmanız ve bunaltıcı sıcaklara karşı vücudunuzu savunmanız için termoslar en iyi yardımcınız olmaktadır. Her tür içeceğinizi soğuk bir şekilde muhafaza edebileceğiniz bu ürünler evde, ofiste, yürüyüşte her zaman sizlere eşlik etmektedir. Birbirinden farklı renklerde, modellerde tasarlanmış şık ve kullanışlı termosları sizler için bu listede topladık.

Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Çelik yemek termosu

Paslanmaz çelikten üretilen, yemeklerinizi 7 saat sıcak ya da soğuk tutan, sızdırmayan, sağlığınızı düşünen bir termos olarak karşınıza çıkıyor. Doğa gezilerinizde en mükemmel refakatçiniz olacak termos, kendi kaşığı, kolay yıkanabilir ve taşınabilir olması ile de kullanışlılık sağlıyor.

Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Yemek Termosu Kaşıklı BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- İçeceklerinizi uzun süre soğuk tutun

Sıcak ve soğuk içeceklerinizi 45 saate kadar koruyan vakumlu termos, buzlu içeceklerinizi de 1 hafta korur. Sızdırmaz yapısı ile çantanızda rahatlıkla taşınabilir, paslanmaz çeliği ve ömür boyu süren garantisi ile uzun yıllar kullanılabilir.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Dünyanın en güçlü vakumlu termosu

Dünyadaki en ince vakum tabakasına sahip termos bardak hafif tasarımı ve şık dizaynı ile sizlere kullanım ve taşıma kolaylığı sağlıyor. Tek elinizle kolayca açılabilir kapağı, içeceklerinizi uzun süre sıcak veya soğuk tutabilmesi ve kolaylıkla temizlenebilir olması ile sizi kusursuz bir kullanıma kavuşturuyor.

Zojirushi SM-QAF60 Vakumlu Kulplu Termos Bardak BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Yalıtımlı çelik termoslar bir başka

Patentli özel kapağı ile size benzersiz bir kullanım sağlayacak Contigo termos, bas-iç mekanizması hareketli anlarınızda dahi içeceğinizi kolaylıkla içmenize yardımcı oluyor. Kaliteli malzemesi, sızdırmaz yapısı ve sıra dışı tasarımı ile yanınızdan asla ayırmak istemeyeceğiniz aksesuarınız olmak için sizleri bekliyor.

Contigo Termos Kupa Pinnacle Autoseal, Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Kupa BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Vakumlu özel termos serisi

İçeceklerinizi uzun saatler sıcak veya soğuk tutmanıza yardımcı, çift katmanlı paslanmaz çelik vakumlu termos sizlere kolay taşınabilir ve kullanılabilir bir imkan sağlıyor. Çantanızda, aracınızda, elinizde rahatlıkla taşıyabileceğiniz aksesuarınız, sızdırmaz yapısı ile vazgeçilmezleriniz arasında yerini almayı bekliyor.

Zojirushi SM-TAE48SA Vakumlu Termos Bardak Ichimatsu Özel Serisi BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Contigo termos ile ferahlatıcı içecekler her yerde

Benzersiz kapak tasarımı ile tek el ile açarak içebileceğiniz vakumlu termos 6 saat sıcak 12 saat soğuk tutma özelliği ile en büyük yardımcınız olmaktadır. Sızdırmaz yapı ile çantalarınızda kolaylıkla taşıyabilir, paslanmaz çelik malzemesi ile de uzun yıllar kullanabilirsiniz.

Contigo Byron Vakumlu Termos Matara Tek El Kaldır BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- İster yemek, ister içecek termosu olarak kullan!

Yemeklerinizi 20 saat sıcak ya da soğuk tutabilen çift yalıtımlı yemek termosu seyahat ve gezilerinizin vazgeçilmez aksesuarlarınız birisi olacaktır. Paslanmaz çelik gövdesi, kolay yıkanabilirliği ve sağlığınızı koruyucu özellikleri ile güvenli ve uzun ömürlü bir kullanım imkanı sağlamaktadır.

Stanley Master Quadvac yemek kabına BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- PBA içermeyen su şişesi

Tek el ile kullanılabilir bas iç özelliği ile tasarlanan patentli kapaklı içecek termosu her türlü spor aktivitenizde en kullanışlı yol arkadaşınız olmaktadır. Birbirinden renkli modelleri, paslanmaz malzemesi ve sızdırmaz yapısı ile dayanıklılık ve kullanışlılık sağlamaktadır.

Contigo Swish Autoseal içecek şişesi, büyük, BPA içermeyen su şişesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Özel tasarım

Kaliteli malzemelerden üretilen hafif ve ince yapıdaki termosunuzun kompakt dizaynı yüksek miktarda sıvıyı taşımanıza yardımcı olmaktadır. İçeceklerinizi uzun süre sıcak ya da soğuk tutabilmenize, sızdırmaz yapısı ile de çantanızda kolayca taşıyabilmenizi sağlamaktadır.

Zojirushi SM-YAF48-TD Termos Bardak Matara BURADAN ulaşabilirsiniz.



