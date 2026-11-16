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4 yeni tür keşfedildi: Gözlerinin yarısı kıpkırmızı!

Peru'daki ormanlarda yapılan araştırmalarda bilim insanları dört yeni kurbağa türü keşfetti. 2018-2025 yılları arasında gerçekleştirilen gece araştırmalarında bulunan türler arasında kırmızı ve bronz renkli gözleriyle dikkat çeken bir kurbağa da yer aldı. Yeni türlerin yalnızca bir veya iki bölgede yaşadığı belirlendi.

4 yeni tür keşfedildi: Gözlerinin yarısı kıpkırmızı!
Çiğdem Berfin Sevinç

Araştırmacılar, Peru'nun San Martín ve Huánuco bölgelerindeki ormanlarda 2018-2025 yılları arasında incelemeler yaptı. Akşam 19.00 ile sabah 03.00 arasında kafa lambalarıyla yürütülen çalışmalarda kurbağalar elle toplandı.

Araştırma sonucunda Oreobates cinsine ait dört yeni tür tanımlandı. Böylece bu cinsteki bilinen tür sayısı 27'den 31'e yükseldi.

KIRMIZI GÖZLÜ KURBAĞA DİKKAT ÇEKTİ

Yeni türlerden Oreobates foliaspectrum, kırmızı ve alt kısmı yeşilimsi bronz gözleriyle öne çıktı. Yaprakların arasında yaşayan bu kurbağanın adı, Latince yaprak ve hayalet kelimelerinden türetildi.

4 yeni tür keşfedildi: Gözlerinin yarısı kıpkırmızı! 1

Diğer yeni türler ise neredeyse tamamen siyah renkli Oreobates nigrumcompletum, bakır renkli gözleriyle dikkat çeken Oreobates azulensis ve sarı karnı ile turuncu bacakları bulunan Oreobates chirimoto oldu.

GELECEKLERİ BELİRSİZ

Bilim insanları, dört yeni türün de Peru'daki And Dağları'nın doğu yamaçlarında bulunan nemli ormanlarda yaşadığını belirledi. Ancak türlerin popülasyon büyüklükleri henüz bilinmiyor.

Özellikle O. foliaspectrum yalnızca Canaan yakınlarındaki tek bir orman parçasında, O. chirimoto ise sadece üç örnek üzerinden tanımlandı. Araştırmacılar, yeni türlerin yaşam alanlarının korunması ve daha kapsamlı incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
göz alerjisi kurbağa kırmızı
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