Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi karpuzla yapabileceğiz 6 farklı lezzet

Serinleten peynirli karpuz salatası sunumuyla da göz kamaştırıyor. Tarifin detayları için tıklayın.
Her yudumda ayrı bir ferahlık her yudumda ayrı bir tazelik. Yaz aylarının vazgeçilmez içeceği olmaya aday kendileri :) Detaylar için tık tık!
Pizza canavarları bu tarifi bayılacak. Harika bir icat olmuş :) Üstelik bu pizzada dilim kısıtlaması yok! Tarifin detayları için sizi şöyle alalım.
Karpuz mevsimi geldiğine göre dondurma mevsimi de gelmiş demektir. Sizin için buzzzz gibi bir tarifimiz var. Buyursunlar...
Bunaltıcı sıcaklara doğru emin adımlarla ilerlediğimiz mis yaz aylarında pişmiş sıcak yemek yemek bünyede ağırlık yaratabiliyor. Yaz aylarında ihtiyacımız olan tariflerden biri de bu salata.
Karpuzlu ve domatesli bu salata içinizi ferahlatacak. Sanat eseri gibi sunum yapacağınız, mozaik salata, sıcak yaz günleri için mükemmel bir seçenek. Tarifin detayları için tıklayın.
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