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Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi karpuzla yapabileceğiz 6 farklı lezzet

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.06.2018 15:36 | Son Güncelleme

Ara sıra yağmur yağsa da havalar epey ısındı. Bu sıcak ortamda yemek yemek zorlaşınca biz de daldık karpuza :) Karpuz peynir rutininden kurtulup şöyle 6 çeşit tarif yaptık sizler için, şimdiden afiyet olsun!

Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi karpuzla yapabileceğiz 6 farklı lezzet

1. Peynirli karpuz salatası

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Serinleten peynirli karpuz salatası sunumuyla da göz kamaştırıyor. Tarifin detayları için tıklayın.

2. Karpuzlu hindistan cevizi suyu

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Her yudumda ayrı bir ferahlık her yudumda ayrı bir tazelik. Yaz aylarının vazgeçilmez içeceği olmaya aday kendileri :) Detaylar için tık tık!

3. Karpuz pizza

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Pizza canavarları bu tarifi bayılacak. Harika bir icat olmuş :) Üstelik bu pizzada dilim kısıtlaması yok! Tarifin detayları için sizi şöyle alalım.

4. Karpuzlu dondurma

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Karpuz mevsimi geldiğine göre dondurma mevsimi de gelmiş demektir. Sizin için buzzzz gibi bir tarifimiz var. Buyursunlar...

5. Peynir, karpuz ve nane Salatası

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Bunaltıcı sıcaklara doğru emin adımlarla ilerlediğimiz mis yaz aylarında pişmiş sıcak yemek yemek bünyede ağırlık yaratabiliyor. Yaz aylarında ihtiyacımız olan tariflerden biri de bu salata.

6. Karpuzlu domatesli mozaik salata

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Karpuzlu ve domatesli bu salata içinizi ferahlatacak. Sanat eseri gibi sunum yapacağınız, mozaik salata, sıcak yaz günleri için mükemmel bir seçenek. Tarifin detayları için tıklayın.

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