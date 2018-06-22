Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi karpuzla yapabileceğiz 6 farklı lezzet

1. Peynirli karpuz salatası

Serinleten peynirli karpuz salatası sunumuyla da göz kamaştırıyor. Tarifin detayları için tıklayın.

2. Karpuzlu hindistan cevizi suyu

Her yudumda ayrı bir ferahlık her yudumda ayrı bir tazelik. Yaz aylarının vazgeçilmez içeceği olmaya aday kendileri :) Detaylar için tık tık!

3. Karpuz pizza

Pizza canavarları bu tarifi bayılacak. Harika bir icat olmuş :) Üstelik bu pizzada dilim kısıtlaması yok! Tarifin detayları için sizi şöyle alalım.

4. Karpuzlu dondurma

Karpuz mevsimi geldiğine göre dondurma mevsimi de gelmiş demektir. Sizin için buzzzz gibi bir tarifimiz var. Buyursunlar...

5. Peynir, karpuz ve nane Salatası

Bunaltıcı sıcaklara doğru emin adımlarla ilerlediğimiz mis yaz aylarında pişmiş sıcak yemek yemek bünyede ağırlık yaratabiliyor. Yaz aylarında ihtiyacımız olan tariflerden biri de bu salata.

6. Karpuzlu domatesli mozaik salata

Karpuzlu ve domatesli bu salata içinizi ferahlatacak. Sanat eseri gibi sunum yapacağınız, mozaik salata, sıcak yaz günleri için mükemmel bir seçenek. Tarifin detayları için tıklayın.