YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Sıcaklığın mevsim normallerinin üstünde olduğu Kırklareli'nde badem ağacı çiçek açtı

Sıcaklığın mevsim normallerinin üstünde olduğu Kırklareli'nde badem ağacı çiçek açtı

17.01.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üstünde olduğu Kırklareli'nde badem ağacı çiçek açtı

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının geçen yıl ocak ayında 3,1 derece olduğu kentte bu yıl (1-16 Ocak) sıcaklıklar 6.53 olarak kayda geçti.

Kentte ocak ayı uzun yıllar ortalaması (1959-2022) ise 2,9 derece oldu.

Kocahıdır Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Dere'nin evinin bahçesindeki badem ağacı hava sıcaklıklarına bağlı olarak çiçek açtı.

Bazı vatandaşlar çiçek açan ağacı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Dere, AA muhabirine, ağacın kışın çiçek açmasına şaşırdığını belirterek, "Bu sene mevsimden mi kaynaklandı başka bir şey mi var çok şaşırdık. Havalar çok sıcak gidiyor, meyveler, bitkiler sıcaklığa aldanacak gibi geliyor bana. Bu aylarda çiçekleri içeri alıyordum, şimdi çiçekleri dahi içeri koymadım." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli'nde ağaca çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybettiKırklareli'nde ağaca çarpan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti
Manisa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıManisa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandıTrabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
çiçek hava sicakligi

Kırklareli Namaz Vakitleri 17 Ocak Salı

İmsak
06:57
Sabah
08:28
Öğle
13:26
İkindi
15:51
Akşam
18:14
Yatsı
19:39
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.