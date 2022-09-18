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Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

18.09.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklığı, yarın Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyinden başlayarak kademeli düşecek, hafta ortasından itibaren de yağışlarla tüm yurtta hissedilir derecede azalacak

Hava sıcaklığının, yarın Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyinden başlayarak kademeli düşmesi, hafta ortasından itibaren de yağışlarla tüm yurtta hissedilir derecede azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, son günlerde yurt genelinde, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde, yağışsız hava etkili oluyor.

Ancak sıcaklıkların yarın Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyinden başlayarak kademeli düşeceği, hafta ortasından itibaren yağışlarla tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Kuzey kesimler ağırlıklı, hafta ortasına kadar görülecek sağanağın, haftanın ikinci yarısında kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere hemen hemen tüm yurtta etkili olması bekleniyor.

Serin ve yağışlı havanın gelecek hafta başına kadar süreceği, hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

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meteoroloji genel müdürlüğü

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