Sıcaktan bunalan soluğu Van Gölü'nde alıyor

"Van Gölü sahilleri de en hareketli dönemini yaşıyor. Van'da güvenlikle ilgili bir endişemiz yok. Turizmde en önemli faktör güvenlik faktörüdür. Tüm dünyada da bu böyledir. Çok şükür memleketimizde huzur ve güven ortamı var. İç turizmdeki hareketlilik de bundan kaynaklanıyor. Plajlarımız dolu. Gelen insanlar da memnun ayrılıyor. Özellikle Van Gölü'nde plaj sayısının artırılmasıyla ilgili yerel yönetimlerden destek bekliyoruz. Turizmdeki bu canlılığı fırsata çevirmeliyiz. Konaklama ve diğer tüm ihtiyaçlarının karşılanması için tüm kurumlarla iş birliği içerisindeyiz."