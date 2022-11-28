Sıfırıncı Gün dizisinden ilk görüntüler geldi! Organize şube polislerinin nefes kesen maceraları

Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Sıfırıncı Gün dizisinden ilk görüntüler geldi. Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Berk Cankat, Yiğit Özşener, Sarp Akkaya, Damla Colbay, Uğur Uzunel, Esra Ruşan ve Naz Çağla Irmak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

ORGANİZE ŞUBE POLİSLERİNİN MACERASI

Aksiyon polisiye türündeki Sıfırıncı Gün dizisinde Engin Öztürk organize şube polisi Özgür'ü canlandırıyor.



Öztürk'ün partneri Nisan karakterine ise Aybüke Pusat hayat veriyor.

Dizinin çekimleri Miami, Arnavutluk ve İstanbul’da yapıldı.



Sıfırıncı Gün, yakında TV8'de.