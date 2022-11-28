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  4. Sıfırıncı Gün dizisinden ilk görüntüler geldi! Organize şube polislerinin nefes kesen maceraları

Sıfırıncı Gün dizisinden ilk görüntüler geldi! Organize şube polislerinin nefes kesen maceraları

28.11.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın oynadığı Sıfırıncı Gün dizisi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Organize şube polisinin maceralarını anlatan Sıfırıncı Gün dizisinden ilk görüntüler de geldi.

Sıfırıncı Gün dizisinden ilk görüntüler geldi! Organize şube polislerinin nefes kesen maceraları

Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Sıfırıncı Gün dizisinden ilk görüntüler geldi. Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Berk Cankat, Yiğit Özşener, Sarp Akkaya, Damla Colbay, Uğur Uzunel, Esra Ruşan ve Naz Çağla Irmak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

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ORGANİZE ŞUBE POLİSLERİNİN MACERASI

Aksiyon polisiye türündeki Sıfırıncı Gün dizisinde Engin Öztürk organize şube polisi Özgür'ü canlandırıyor.

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Öztürk'ün partneri Nisan karakterine ise Aybüke Pusat hayat veriyor.

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Dizinin çekimleri Miami, Arnavutluk ve İstanbul’da yapıldı.

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Sıfırıncı Gün, yakında TV8'de.

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TV8 Sarp Akkaya Engin Öztürk medya sarp karakteri

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