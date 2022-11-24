Tamer Karadağlı Andropoz'un ardından yeni diziyle dönüyor! Özel harekatçıyı canlandıracak

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin ardından Andropoz isimli komedi dizisinde çok farklı bir karakteri canlandırmıştı. Andropoz'daki Halit karakteriyle izleyenleri gülmekten kırıp geçiren Karadağlı, yeni dizisinin hazırlıklarına başladı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu kendi yapım şirketi ATK’nın dizisinde rol alacak. Karadağlı yapımcılığını da üstlendiği Serhat dizisinde Güneydoğu’dan İstanbul’a gelen bir özel hakekat polisine hayat verecek.
Dizinin konseptine Haluk Özenç ve Tamer Karadağlı beraber imza atıyor. Çekimleri başlayan diziyi Bora Tekay yönetiyor. İlk sezonu 10 bölümden oluşan dizide Leyla rolüne hayat veren Nefise Karatay, Tamer Karadağlı’nın (Serhat) partnerini oynuyor.
Dizide Volkan Severcan, Demir Karahan, Muhammet Emre Kaya, Tutku Topaç, Haluk Özenç , Filiz Çelik , Mert Özbek, Burcu Karakaya , Pınar Tuncegil ve Tamer Yiğit başlıca rolleri paylaşıyor.