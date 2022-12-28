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Sıfırıncı Gün Dizisinin Nisan'ı Aybüke Pusat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aybüke Pusat dizileri, filmleri ve hayatı!

28.12.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfırıncı Gün dizisinde Nisan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, merakla beklenen yapımın bu akşam TV 8 izleyicisi ile buluşacak olması nedeniyle, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sıfırıncı Gün dizisinde Engin Öztürk, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Adnan Biricik ve Esra Ruşan gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Peki, Sıfırıncı Gün Dizisinin Nisan'ı Aybüke Pusat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Aybüke Pusat dizileri, filmleri ve hayatı...

Sıfırıncı Gün Dizisinin Nisan'ı Aybüke Pusat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aybüke Pusat dizileri, filmleri ve hayatı!

Aybüke Pusat, Sıfırıncı Gün dizisinde Nisan karakterini canlandıracak. Aybüke Pusat; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de yayınlanacak olan Sıfırıncı Gün dizisinde Engin Ötrük ile başrolü paylaşıyor. İşte Sıfırıncı Gün Dizisinin Nisan'ı Aybüke Pusat'ın hayatı ve biyografisi...

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Aybuke Pusat, 20 Mayıs 1995 yılında Ankara'da doğdu.

Aybüke Pusat, Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nden mezun oldu. Aybüke Pusat'ın Türkiye gündemine oturması ise 2014 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik Yarışması ile birlikte oldu.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİNİN NİSAN'I AYBÜKE PUSAT'IN OYNADIĞI DİZİLER

15 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen finallerde 3. seçilen Aybüke Pusat, yarışmanın ardından gelen oyunculuk tekliflerini değerlendirerek, Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy ile birlikte Medcezir adlı dizide rol aldı. Aybüke Pusat 2015 yılında ise O Hayat Benim isimli dizide Zeynep karakterini canlandırdı.

2017 yılına gelindiğinde ise Söz dizisinde rol aldı ve Doktor Bahar karakteri ile büyük çıkış yakaladı.

Aybüke Pusat, Atv ekranlarında yayınlanan Şahin Tepesi adlı dizide Verda karakterini de canlandırdı. Aybüke Pusat, 1.72 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

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