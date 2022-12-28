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Sıfırıncı Gün dizisinin Özgür'ü Engin Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Engin Öztürk'ün eski sevgilileri...

28.12.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfırıncı Gün dizisinde Özgür karakterine hayat veren Engin Öztürk, merakla beklenen yapımın bu akşam TV 8 izleyicisi ile buluşacak olması nedeniyle, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sıfırıncı Gün dizisinde Aybüke Pusat, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Adnan Biricik ve Esra Ruşan gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Peki, Sıfırıncı Gün dizisinin Özgür'ü Engin Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Engin Öztürk'ün eski sevgilileri...

Sıfırıncı Gün dizisinin Özgür'ü Engin Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Engin Öztürk'ün eski sevgilileri...

Engin Öztürk, Sıfırıncı Gün dizisinde Özgür karakterini canlandıracak. Engin Öztürk; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de yayınlanacak olan Sıfırıncı Gün dizisinde Aybuke Pusat ile başrolü paylaşıyor. İşte Sıfırıncı Gün dizisinin Özgür'ü Engin Öztürk'ün hayatı ve biyografisi...

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Engin Öztürk, 28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir’de doğdu.

Eskişehir’de büyüyen ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi’nden mezun olan ünlü isim üniversite için Ankara’ya yerleşti ve 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. 2003 senesinde Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna giren Öztürk, 2005 yılında mezun oldu. Askerlik mesleğinin kendisi için uygun olmadığına karar veren oyuncu, ardından konservatuvara girdi. Oyuncunun tiyatroya olan ilgisi ise Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nda girdiği tiyatro kolundan geliyor.

2010 senesinde Fatmagül’ün Suçu Ne adlı dizide Selim Yaşaran karakterine hayat veren Öztürk, en büyük çıkışını bu dizi ile sağladı ve hem Türkiye’de hem de Arap ülkelerinde büyük bir tanınırlığa sahip oldu. Dizinin sona ermesinin ardından Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Komiser Emre karakterine hayat verdi. Ardından Star TV’de ekranlara gelen Muhteşem Yüzyıl dizisinde II. Selim rolünü canlandırarak şöhretini pekiştirdi. Devamında Hatırla Gönül aldı dizide Yusuf karakterini canlandırdı. 2016 yılında ise Kerem Özkan karakteriyle Yüksek Sosyete dizisinde izleyicinin karşısına çıktı.

Engin Özrtürk Netflix’in yeni yerli orijinal yapımında başrol oynayan ünlü isim aslında ilk Netflix yerli orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız dizisinde de rol aldı. Öztürk bu dizide Levent Topal karakterini canlandırdı. 2019 yılında Yüzleşme dizisinde ve 2020 yılında da Biz Böyleyiz filminde rol aldı. Özellikle Biz Böyleyiz filmi yönetmeni, senaristi, oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla çok konuşuldu. Son olarak 50m2 dizisinde Gölge ve Adem karakterlerini canlandıran oyuncu aynı zamanda TV8’in ilgiyle izlenen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde de Barış karakterine hayat verdi.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİNİN ÖZGÜR'Ü ENGİN ÖZTÜRK'ÜN ESKİ SEVGİLİLERİ

Engin Öztürk'ün adı 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisi ile üne kavuştuktan sonra birçok kişiyle anıldı.

T1

TÜRKÜ TURAN

Türkü Turan ile arkadaş ortamında tanışan Engin Öztüerk sık sık el ele görüntülenmişti. Engin Öztürk, o dönemki rol arkadaşı Buğra Gülsoy ile Maçka'da bir gece kulübünde birkaç kadınla görümtülenince çiftin aşkı kısa sürdü.

T2

HANDE DOĞANDEMİR

Engin Öztürk, Türkü Turan'ın çok yakın arkadaşı olan ünlü oyuncu Hande Doğandemir ile görüntülenmişti. Çift bir süre sonra ayrıldı.

T3

İDİL FIRAT

Engin Öztürk ve İdil Fırat, Temmuz 2015 yılında flört etmeye başladı. Çift, 8 aylık ilişkilerine 2016 yılında nokta koydu.

T4

CANSU DERE

Cansu Dere ve Engin Öztürk iki sene üst üste birlikte tatile çıkınca çsevgili oldukları öne sürüldü. Fakat ikili, hiçbir zaman konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

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