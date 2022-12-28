Sıfırıncı Gün nerede çekiliyor? Sıfırıncı Gün dizisi uyarlama mı? İlk bölüm bu akşam!

Sıfırıncı Gün dizisi bu akşam birinci bölümü ile saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir bulunurken senaristliğinde Atasay Koç'un imzası bulunuyor. Dizinin başrollerinde ise; Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Yiğit Özşener, Sarp Akkaya gibi güçlü isimler yer alıyor. İşte Sıfırıncı Gün dizisi hakkında tüm detaylar...
Sıfırıncı Gün dizisinin yurt dışı çekimleri ABD, Arnavutluk, Makedonya vb. gibi ülkelerde gerçekleştirilmiştir. Tanıtım fragmanında yer alan sahneler bu ülkelerde geçiyor. Buna ek olarak dizi genel olarak İstanbul'da çekiliyor.
Sıfırıncı Gün dizisi uyarlama değil. Dizinin senaryosu Atasay Koç imzası taşıyor.
Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir...
Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde...
Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.
O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.
Başrollerini Engin Öztürk, Berk Cankat, Yiğit Özşener, Aybüke Pusat, Damla Colbay ve Sarp Akkaya paylaşıyor. Dizinin kadrosunda yer alan isimler ise şu şekilde açıklandı;
Oyuncu Karakter
Engin Öztürk Özgür
Berk Cankat Mert
Yiğit Özşener Ejder/Salih
Aybüke Pusat Nisan
Damla Colbay Selin
Sarp Akkaya Fatih
Naz Çağla Irmak Bilge
Adnan Biricik Kadir
Demir Karahan Ali Müdür
Esra Ruşan Gönül
Uğur Uzunel Tuna
Savaş Özdemir Sırtlan
Turgay Tanülkü Aydemir
Tolga Karel
Ahmet Pınar Murat
Melisa Karagöz Nalan
Ersin Olgaç