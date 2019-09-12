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Sigarayı en hızlı şekilde bırakmanıza yardımcı olacak 5 besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.09.2019 09:32 | Son Güncelleme

Sigaranın zararları vücudumuz için sayılamayacak kadar fazladır. 4.800'den fazla kansorejen madde içeren sigara, kardiyovasküler hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, tip 2 ve tip kanser gibi ölümcül rahatsızlıklara yol açabilir. Siz de kendinizi bu illetten kurtarmak istiyorsanız beslenmenize sigara isteğini azaltan besinleri dahil edebilirsiniz. Sigaranın zararlı etkilerinden vücuduna arındırmaya ve sigara isteğini azaltmaya yarayan besinleri sizler için derledik.

Her geçen gün dünyada ve ülkemizde sigara içimine bağlı gelişen hastalıklardan dolayı yaşamını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Dolayısıyla sigara içimi toplum sağlığını etkileyen en önemli etkenlerden birisi haline gelmiş durumda. Sigaranın zararlı etkilerinin önüne geçmek için alınması gereken önlemlerin başında sigara kullanmamak ve sağlıklı beslenmek geliyor. Sadece sigara içenlerin değil, sigara dumanına maruz kalanların da doğru bir beslenme programı uygulayarak sağlıklarını korumaları öneriliyor.

PASİF İÇİCİLER DE ETKİLENİYOR
Sigara dumanının solunması halinde, kanserojen olan toksik maddeler akciğerler tarafından emilerek vücuda dağılır. Bunun sonucunda ise sağlığınız tamamiyle elden gidebilir.

SİGARA İSTEĞİNİ AZALTAN VE AKCİĞERLERİ TEMİZLEYEN BESİNLER
Sigarayı bırakmak adına önce beslenme düzeninizde değişiklikler yapabilirsiniz.

İşte sigaranın zararlı etkilerinden vücudu arındırmaya ve sigara isteğini azaltmaya yardımcı olan besinler;

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