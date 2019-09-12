Sigarayı en hızlı şekilde bırakmanıza yardımcı olacak 5 besin

Her geçen gün dünyada ve ülkemizde sigara içimine bağlı gelişen hastalıklardan dolayı yaşamını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Dolayısıyla sigara içimi toplum sağlığını etkileyen en önemli etkenlerden birisi haline gelmiş durumda. Sigaranın zararlı etkilerinin önüne geçmek için alınması gereken önlemlerin başında sigara kullanmamak ve sağlıklı beslenmek geliyor. Sadece sigara içenlerin değil, sigara dumanına maruz kalanların da doğru bir beslenme programı uygulayarak sağlıklarını korumaları öneriliyor.

PASİF İÇİCİLER DE ETKİLENİYOR

Sigara dumanının solunması halinde, kanserojen olan toksik maddeler akciğerler tarafından emilerek vücuda dağılır. Bunun sonucunda ise sağlığınız tamamiyle elden gidebilir.

SİGARA İSTEĞİNİ AZALTAN VE AKCİĞERLERİ TEMİZLEYEN BESİNLER

Sigarayı bırakmak adına önce beslenme düzeninizde değişiklikler yapabilirsiniz.

İşte sigaranın zararlı etkilerinden vücudu arındırmaya ve sigara isteğini azaltmaya yardımcı olan besinler;



