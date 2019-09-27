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Sigarayı hemen bırakmak isteyenler için 4 öneri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.09.2019 17:13 | Son Güncelleme

Sigaranın sağlığa olan zararlarını artık hepimiz ezbere biliyoruz. Siz de sağlığınızı geri kazanmak istiyorsanız bir an önce sigaradan kurtulmalısınız. Bu konuda ise doğanın sunduğu şifa kaynaklarından yardım alabilirsiniz.

Sigarayı hemen bırakmak isteyenler için 4 öneri

Başta solunum sistemi hastalıklarına neden olan sigara, kanser, kalp ve damar hastalıkları ve sindirim sistemi sorunlarına yol açar. Sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz yapmanız gereken şey, bu bitkilerden destek almak.

SARI KANTARON

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Sarı kantaron otunun olumlu bir zihinsel tutum oluşturmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Nikotin yoksunluğu, ruh hali değişimlerine, kaygıya ve sinirliliğe neden olabilir. Sarı kantaron otu ise sigarayı bırakmanızın ilk safhalarında size bu alanlarda yardımcı olur.

NANE
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Nane bitkisi, birçok kişide sigarayı bırakınca ilk zamanlarda oluşabilen mide bulantısını dindirir. Nane, aynı zamanda kaygıyı ve gerginliği hafifletir ve nikotin yoksunluğuna bağlı oluşabilecek baş ağrısını dindirmeye yardımcı olur.

KORE GİNSENGİ
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Kore ginsengi, enerjiyi artıran ve vücudun stresle başa çıkmasını kolaylaştıran bir bitkidir, ve sigaranın bırakıldığı ilk zamanlarda oluşabilen yorgunluğu ve gerginliği azaltır. Ginseng aynı zamanda vücut sistemlerini dengeleyerek vücudun nikotin yokluğuna uyum sağlamasına yardımcı olur.

KEDİ OTU
Kedi otu genelde kaygı, stres ve uykusuzlukla mücadelede kullanılan yatıştırıcı bir ottur. Çoğu kişi, sigarayı bıraktığı ilk zamanlarda kaygı ve uyku sorunları yaşar. Kedi otu ise kasları gevşetmeye yardımcı olur.

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sigara isteğini azaltan besinler sigarayı bırakmaya yardımcı olan

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