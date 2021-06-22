Sigortası olmayan çiftçilere "kuraklık desteği" Afet Fonu'ndan yapılacak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, şiddetli bir kuraklık dönemi yaşandığını belirterek, "Üreticilerimizin TARSİM kapsamında sigortaları varsa zaten zararları oradan karşılanacak. TARSİM kapsamında olmayan diğer üreticilerimize de Afet Fonu'ndan yardım yapılacak." dedi.

Tunç, bazı programlara katılmak üzere geldiği Aksaray'da, AA muhabirine, küresel sorun olarak dikkati çeken kuraklığın, ilkbahardan bu yana Türkiye genelinde etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Ülke olarak bu yıl iki önemli risk ve problemle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Tunç, şöyle konuştu:

"Bunlardan birincisi tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19, ikincisi ise kuraklık. İklim değişikliklerinin getirdiği riskleri ülke olarak yaşıyoruz. Şiddetli bir kuraklık döneminden geçiyoruz. Bu kuraklık tarımsal alanı çok etkiledi. Kuraklık, susuz ve kuru ortamda üretilen buğday, arpa, mercimek ve nohut gibi tarımsal ürünlere zarar verdi. Bu ürünlerimizin rekoltelerinde bazı önemli olumsuz etkileri oldu. Bu da kuraklıktan kaynaklı hasarların oluşmasına sebep oldu. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kuraklıktan etkilenen üreticilerimize ve çiftçilerimize kuraklığın oranına bağlı olarak dekara 100 liraya kadar destekte bulunulacağının müjdesini verdi."

- "Çiftçilerimizin kayıpları böylelikle bir nebze telafi edilecektir"

Tunç, bununla ilgili il ve ilçe müdürlüklerinin parsel bazlı çalışmalar yürüttüklerini, kuraklık tespiti yaptıklarını vurgulayarak, "Kuraklık tespit çalışmalarının ardından kuraklığa maruz kalan üreticilere dekara 100 liraya kadar destek verilecek. Diğer verilen desteklerle birlikte üreticilere dekar başına destek 150 liraya kadar çıkacak. Çiftçilerimizin kayıpları böylelikle bir nebze telafi edilecektir." dedi.

Bu çalışmanın tüm üreticiler için olduğunu dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin TARSİM kapsamında sigortaları varsa zaten zararları oradan karşılanacak. TARSİM kapsamında olmayan diğer üreticilerimize de Afet Fonu'ndan yardım yapılacak. Bununla birlikte önümüzdeki yıl tohumlarını alabilecekler. Aslında bu adı konmamış bir tohum desteği. Biz buna 'çiftçi hasar bedeli' diyoruz. Böyle isimlendirildi ama önümüzdeki yıl 'sürdürülebilir bir tarım ve üretim devam etsin' diye verilen bir destektir. Çiftçimiz bunu almak suretiyle tohumunu sağlayacak, önümüzdeki yıl tarlasını yeniden ekecektir. Ayrıca Bakanlık olarak yüzde 75 hibeli tohum desteklerimiz var. Bunlar da nadas alanlarının küçültülmesi ve ekilmeyen alanların ekilir hale dönüştürülmesi ile alakalı bir programdır. Bu geçtiğimiz yıl uygulandı. Bu yıl da uygulanıyor, inşallah gelecek yıl da uygulanacak. Bir karış dahi ekilmedik alan kalmaması için tohum desteklerimiz devam ediyor."

