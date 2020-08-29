Sihirli Annem Ceren kına gecesi yaptı! Gizem Güven kimdir? Gizem Güven kaç yaşında?

Henüz küçük bir çocukken Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle tanınan ve büyük bir beğeniyle izlenen Gizem Güven, geçtiğimiz akşam yaptığı kına gecesiyle sosyal medyada olay oldu. Kına gecesinde, ünlü oyuncuyu yalnız bırakmayan diğer ünlü isimler de dikkat çekti. Şimdi Sihirli Annem Ceren kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Sihirli Annem Ceren olarak hafızalara kazınan ve sosyal medyada düzenli olarak paylaşımlar yaparak hayranlarıyla iletişim halinde olan Gizem Güven kına gecesi paylaşımlarıyla da gündeme geldi.

GİZEM GÜVEN KINA GECESİ YAPTI

Koronavirüs tedbirlerine rağmen yakınlarıyla keyifli bir kına gecesi organizasyonu tertip eden Gizem Güven kına kıyafetiyle de oldukça konuşuldu. Kına gecesinde yeşil bir elbise giyen Gizem Güven, aynı zamanda özel bir dans koreografisi de gerçekleştirdi. Gizem Güven düğün öncesi gerçekleştirdiği kına gecesinde Sihirli Annem dizisinden rol arkadaşı olan Jennifer Boyner ve Zeynep Özkaya da vardı.

GİZEM GÜVEN DÜĞÜNÜ NE ZAMAN?

Ünlü oyuncunun hayranları tarafından Gizem Güven düğün tarihi de merak ediliyor. Çiftin 6 Eylül Pazar günü nikah masasına oturacağı öğrenildi. Aynı zamanda Gizem Güven kiminle evleniyor diye de merak ediliyor. Güven, futbolcu Caner Turp ile çok kısa bir süre sonra evlenecek. Gizem Güven eşi de oldukça merak edildi.