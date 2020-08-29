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Sihirli Annem Ceren kına gecesi yaptı! Gizem Güven kimdir? Gizem Güven kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 15:25 | Son Güncelleme

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle tanınan oyuncu Gizem Güven, geçtiğimiz akşam kına gecesi yaptı. Kına gecesinde oyuncuyu, Sihirli Annem dizisinden rol arkadaşları da yalnız bırakmadı. Şimdi Gizem Güven kimdir araştırılıyor. Gizem Güven kaç yaşında? Gizem Güven düğünü ne zaman? Gizem Güven kiminle evleniyor? İşte tüm detaylar...

Sihirli Annem Ceren kına gecesi yaptı! Gizem Güven kimdir? Gizem Güven kaç yaşında?

Henüz küçük bir çocukken Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle tanınan ve büyük bir beğeniyle izlenen Gizem Güven, geçtiğimiz akşam yaptığı kına gecesiyle sosyal medyada olay oldu. Kına gecesinde, ünlü oyuncuyu yalnız bırakmayan diğer ünlü isimler de dikkat çekti. Şimdi Sihirli Annem Ceren kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Sihirli Annem Ceren olarak hafızalara kazınan ve sosyal medyada düzenli olarak paylaşımlar yaparak hayranlarıyla iletişim halinde olan Gizem Güven kına gecesi paylaşımlarıyla da gündeme geldi.

gizem güven

GİZEM GÜVEN KINA GECESİ YAPTI

Koronavirüs tedbirlerine rağmen yakınlarıyla keyifli bir kına gecesi organizasyonu tertip eden Gizem Güven kına kıyafetiyle de oldukça konuşuldu. Kına gecesinde yeşil bir elbise giyen Gizem Güven, aynı zamanda özel bir dans koreografisi de gerçekleştirdi. Gizem Güven düğün öncesi gerçekleştirdiği kına gecesinde Sihirli Annem dizisinden rol arkadaşı olan Jennifer Boyner ve Zeynep Özkaya da vardı.

gizem güven

GİZEM GÜVEN DÜĞÜNÜ NE ZAMAN?

Ünlü oyuncunun hayranları tarafından Gizem Güven düğün tarihi de merak ediliyor. Çiftin 6 Eylül Pazar günü nikah masasına oturacağı öğrenildi. Aynı zamanda Gizem Güven kiminle evleniyor diye de merak ediliyor. Güven, futbolcu Caner Turp ile çok kısa bir süre sonra evlenecek. Gizem Güven eşi de oldukça merak edildi.

GİZEM GÜVEN KİMDİR?

Kına gecesi paylaşımları sonrası ünlü oyuncuya dair çok sayıda konu araştırılmaya başladı. Özellikle çok küçük yaşta televizyon izleyicisinin karşısına çıktığı için Gizem Güven kaç yaşında diye araştırılıyor. 1 Ocak 1994 doğumlu olan Gizem Güven yaş olarak şu an 26 yaşında. İstanbul’da dünyaya gelen Gizem Güven nereli olduğu yönünde herhangi bir bilgi bulunmuyor. 3 yaşından itibaren ekran önünde görünmeye başlayan Güven, bugüne dek çok sayıda projede yer aldı. Özellikle Gizem Güven dizileri arasında Sihirli Annem, Selena ve İki Arada, Yedikule Hayat Yokuşu ve Ne Münasebet bulunuyor. Gizem Güven boyu da hayranları tarafından araştırılanlar arasında. Ünlü oyuncunun boyunun 157 cm, kilosunun 51 ve burcunun Oğlak olduğu biliniyor.

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