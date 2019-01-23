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Sihirli Annem dizisi sosyal medyayı salladı! Twitter ve Youtube'da gündem oldu!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 23.01.2019 00:30 | Son Güncelleme

Bir dönemin en çok izlenen çocuk ve gençlik dizilerinden olan Sihirli Annem aradan yıllar geçmesine rağmen hatırlanmaya devam ediyor. Bir neslin hafızasında yer edinen Sihirli Annem sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sihirli Annem dizisi Twitter'da TT listesinde bir numara olurken, eski bölümlerden videoları da Youtube'da 'Trendler' kısmına girdi.

2003 yılında yayınlanmaya başlayan dizi 4 sezon boyunca ekranda kalmıştı. Absürd konusuyla dikkat çeken dizide sihirli güçlere sahip olan Betüş aynı zamanda iyi bir anneydi. Usta oyuncu Suat Sungur'un canlandırdığı Avni ise Betüş ve annesinin peri olduğunu biliyor ancak kimseyi buna inandıramıyordu.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!
Başrollerini İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Gizem Güven, Suat Sungur, Süeda Çil,Zeynep Özkaya, Jess Molho, Buğra Özmüldür'ün paylaştığı dizi, 2003 yılında yayınlanmaya başlamış ve dört sezon ekranda kalmıştı. Bir kuşağın etkisinde büyüdüğü fantastik dizi Sihirli Annem birden bire sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sihirli Annem hayranlarını diziyi Twitter'da TT listesinde bir numara yaptı.

Twitter kullanıcıları Sihirli Annem ile ilgili anılarını da paylaştı. İşte Twitter'daki Sihirli Annem yorumlarından dikkat çekenler:

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SİHİRLİ ANNEM'İN MİNİK YILDIZLARININ SON HALLERİ

Sihirli Annem dizisinin oyuncuları son halleriyle şaşırttı

Sihirli Annem dizisinin 'Ceren'i Gizem Güven ile 'Çilek'i Zeynep Özkaya yıllar sonra bir araya geldiğinde kimse gözlerine inanamadı.

Sihirli Annem dizisinin 'Ceren'i Gizem Güven ile 'Çilek'i Zeynep Özkaya yıllar sonra bir araya geldiğinde kimse gözlerine inanamadı.

'Selena' dizisinin Leyla'sı, 'Sihirli Annem'in 'Ceren'i Gizem Güven, Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya ile birlikte olduğu eski ve yeni fotoğraflarını yayınlayınca olay olmuştu.

'Selena' dizisinin Leyla'sı, 'Sihirli Annem'in 'Ceren'i Gizem Güven, Sihirli Annem'in 'Çilek'i Zeynep Özkaya ile birlikte olduğu eski ve yeni fotoğraflarını yayınlayınca olay olmuştu.

Gizem Güven'in, Instagram hesabına 375 bin kişi takip ediyor. Gizem Güven, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafı görenler tanıyamadı.

Gizem Güven'in, Instagram hesabına 375 bin kişi takip ediyor. Gizem Güven, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafı görenler tanıyamadı.

Gizem Güven, isminin Caner olduğu bilinen sevgilisiyle geçtiğimiz aylarda sözlenmişti.

Gizem Güven, isminin Caner olduğu bilinen sevgilisiyle geçtiğimiz aylarda sözlenmişti.

Güven sık sık sözlüsü Caner ile birlikte oldukları fotoğrafları da paylaşıyor.

Güven sık sık sözlüsü Caner ile birlikte oldukları fotoğrafları da paylaşıyor.

İşte Gizem Güven'in Instagram paylaşımlarından bazıları...

İşte Gizem Güven'in Instagram paylaşımlarından bazıları...

Sihirli Annem dizisinin 'Ceren'i Gizem Güven'in son hali görenleri şaşırtıyor

Sihirli Annem dizisinin 'Ceren'i Gizem Güven'in son hali görenleri şaşırtıyor

Sihirli Annem dizisinin 'Ceren'i Gizem Güven'in son hali görenleri şaşırtıyor

Sihirli Annem dizisinin 'Ceren'i Gizem Güven'in son hali görenleri şaşırtıyor

Sihirli Annem dizisinin 'Ceren'i Gizem Güven'in son hali görenleri şaşırtıyor

Sihirli Annem dizisinin 'Ceren'i Gizem Güven'in son hali görenleri şaşırtıyor

Sihirli Annem dizisinin 'Ceren'i Gizem Güven'in son hali görenleri şaşırtıyor

Sihirli Annem dizisinin 'Ceren'i Gizem Güven'in son hali görenleri şaşırtıyor
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sihirli annem sihirli annem twitter sihirli annem dizisi

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