Sihirli Annem dizisi sosyal medyayı salladı! Twitter ve Youtube'da gündem oldu!

2003 yılında yayınlanmaya başlayan dizi 4 sezon boyunca ekranda kalmıştı. Absürd konusuyla dikkat çeken dizide sihirli güçlere sahip olan Betüş aynı zamanda iyi bir anneydi. Usta oyuncu Suat Sungur'un canlandırdığı Avni ise Betüş ve annesinin peri olduğunu biliyor ancak kimseyi buna inandıramıyordu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Başrollerini İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Gizem Güven, Suat Sungur, Süeda Çil,Zeynep Özkaya, Jess Molho, Buğra Özmüldür'ün paylaştığı dizi, 2003 yılında yayınlanmaya başlamış ve dört sezon ekranda kalmıştı. Bir kuşağın etkisinde büyüdüğü fantastik dizi Sihirli Annem birden bire sosyal medyada yeniden gündem oldu. Sihirli Annem hayranlarını diziyi Twitter'da TT listesinde bir numara yaptı.

Twitter kullanıcıları Sihirli Annem ile ilgili anılarını da paylaştı. İşte Twitter'daki Sihirli Annem yorumlarından dikkat çekenler:

SİHİRLİ ANNEM'İN MİNİK YILDIZLARININ SON HALLERİ