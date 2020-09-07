Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven ile Caner Turp evlendi

Sihirli Annem ve Selena dizisinin yıldızı Gizem Güven ile futbolcu nişanlısı Caner Turp, 6 Eylül Pazar akşamı İstanbul'da nikah masasına oturdu.

Gizem Güven ile Caner Turp'un nikah fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

Güven'i bu mutlu gününde eski rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.

CANER TURP KİMDİR?

Caner Turp 16 Nisan 1992 Almanya doğumludur. Siverek Belediyespor takımında stoper pozisyonunda görev yapan Turp, ilk profesyonel maçına Aydınspor 1923 formasıyla 16 Eylül 2012 tarihinde 3. Lig’de 3-0 yendikleri Derince Belediyespor karşısında çıkarken, 72. dakikada oyuna girdi.

İlk golünü Tokatspor formasıyla 16 Mart 2014 tarihinde 2. Lig’de Tarsus İdman Yurdu’nu 3-2 yendikleri maçta attı.

GİZEM GÜVEN KİMDİR?

Gizem Güven 31 Aralık 1993 İstanbul doğumlu oyuncudur. Sihirli Annem, Selena gibi dizilerin yanı sıra birçok reklam filminde de rol alan Gizem Güven, son olarak Ne Münasebet isimli yapımla ekranlarda boy göstermişti.

31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 3 yaşından itibaren reklam filmlerinde rol almış, ayrıca sinema filmi dublajı yapmıştır. Televizyonda ise ilk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek adlı dizide 20 bölüm oynamıştır. Bu projenin ardından İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırmıştır. Bu yıllarda reklam çalışmalarına da devam etmiş ve Akbank, Melodi, Bugün, Şampiyon gazete ekinin reklamlarında oynamıştır. 5 yaşından 17 yaşına kadar LC Waikiki giyim markasının mankenliğini yapmıştır.