MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven ile Caner Turp evlendi

Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven ile Caner Turp evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 00:13 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin Ceren'i, Selena dizisinin Leyla'sı Gizem Güven futbolcu Caner Turp ile dünyaevine girdi. Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven ile Caner Turp evlendi

Sihirli Annem ve Selena dizisinin yıldızı Gizem Güven ile futbolcu nişanlısı Caner Turp, 6 Eylül Pazar akşamı İstanbul'da nikah masasına oturdu.

EhQPD34XsAAAMMl

Gizem Güven ile Caner Turp'un nikah fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

EhQPDnMXgAEKQL5

EhQPDr-WAAEWtwz

Güven'i bu mutlu gününde eski rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.

g12

CANER TURP KİMDİR?

Caner Turp 16 Nisan 1992 Almanya doğumludur. Siverek Belediyespor takımında stoper pozisyonunda görev yapan Turp, ilk profesyonel maçına Aydınspor 1923 formasıyla 16 Eylül 2012 tarihinde 3. Lig’de 3-0 yendikleri Derince Belediyespor karşısında çıkarken, 72. dakikada oyuna girdi.

canerturp_16_9_1599420178

İlk golünü Tokatspor formasıyla 16 Mart 2014 tarihinde 2. Lig’de Tarsus İdman Yurdu’nu 3-2 yendikleri maçta attı.

GİZEM GÜVEN KİMDİR?

Gizem Güven 31 Aralık 1993 İstanbul doğumlu oyuncudur. Sihirli Annem, Selena gibi dizilerin yanı sıra birçok reklam filminde de rol alan Gizem Güven, son olarak Ne Münasebet isimli yapımla ekranlarda boy göstermişti.

gizemguven_16_9_1599418333

31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 3 yaşından itibaren reklam filmlerinde rol almış, ayrıca sinema filmi dublajı yapmıştır. Televizyonda ise ilk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek adlı dizide 20 bölüm oynamıştır. Bu projenin ardından İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırmıştır. Bu yıllarda reklam çalışmalarına da devam etmiş ve Akbank, Melodi, Bugün, Şampiyon gazete ekinin reklamlarında oynamıştır. 5 yaşından 17 yaşına kadar LC Waikiki giyim markasının mankenliğini yapmıştır.

2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde Ceren karakteri ile uzun yıllar devam etmiş, geniş kitlelerce tanınmıştır. 2006 yılında Sihirli Annem dizisinin bitmesinin ardından Selena dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. (2006-2009) İlköğretim eğitimini Özel Koza Kolejinde tamamlayıp, Özel Beykent Koleji Sosyal Bilimler Lisesi’ni kazanarak lise eğitimine burada devam etmiştir (2012-2013). Lise yıllarında Sihirli Annem dizisinin tekrar başlamasıyla Ceren karakteriyle ekranlarda bulunmaya devam etmiştir.

(2011-2012) Bu dizinin bitmesinin ardından okuluna ağırlık vererek üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlamış, kısa dönem çizim kursunda eğitim almıştır. Ayrıca bu süre içerisinde dublaj yapmaya da devam etmiştir. Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü yüzde yüz başarı bursu ile kazanmıştır. Üniversitede ilk yılını başarı ile tamamlayan Güven, eğitimine devam etmektedir. Yeni projesi Yedikule Hayat Yokuşu dizisinde Ayfer karakterini canlandırarak ekranlara geri dönmüştür. 2015 yılında ‘Ne Münasebet’ adlı dizide Ayça karakterini canlandırmaya başlamıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Babasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değilBabasının en ağır cezayı almasını istedi: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
Geldik Atam. Ne mutlu Türküm diyeneGeldik Atam. Ne mutlu Türküm diyene
'Ödül Senin' gecesine damga vurdu'Ödül Senin' gecesine damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Akşener terk edilen genci böyle uyardı: Bacağını kırarım
Akşener terk edilen genci böyle uyardı: Bacağını kırarım
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açık açık uyardı! Koronavirüsü bulaştıranlar...
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açık açık uyardı! Koronavirüsü bulaştıranlar...
Ülke şokta! Koronavirüste ikinci dalga yaşanıyor
Ülke şokta! Koronavirüste ikinci dalga yaşanıyor
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Canlı yayını kapattığını zannedince...
Canlı yayını kapattığını zannedince...
'Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum'
'Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu ile Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon yayın tarihi değişti
Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu ile Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon yayın tarihi değişti
MasterChef Arem kimdir? Arem Yüce kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor? İşte MasterChef Arem Yüce'nin hayat hikayesi
MasterChef Arem kimdir? Arem Yüce kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor? İşte MasterChef Arem Yüce'nin hayat hikayesi
Aşk 102 dizisinin başrol oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandı
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
MasterChef'te kim elendi? İşte 6 Eylül Pazar MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Nusret'te rekor ciro! Geliri Lübnan için bağışladı
Nusret'te rekor ciro! Geliri bağışladı
Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan Anıtkabir paylaşımları
Geldik Atam. Ne mutlu Türküm diyene
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.