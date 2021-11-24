Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay'ın eşi de ünlü oyuncu çıktı! Gören şaştı kaldı!

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisi, Türk dizilerinin unutulmaz yapımları arasında yerini koruyor. Dizide 'Betüş' karakterini canlandıran güzel oyuncu İnci Türkay ile ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

15 Temmuz 1972 tarihinde İzmir'de doğan İnci Türkay, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro bölümünü bitirdi.

Mezuniyetinin ardından uzun yıllar Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göev alan Türkay, 2001 yılında yer 'Dünya Varmış' dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Oyuncuyu zirveye çıkaran proje ise 2003 yılında kadrosuna dahil olduğu Sihirli Annem dizisi oldu. Dizide güzelliği ve iyi niyetiyle herkesin hayranlığını kazanan 'Betüş Peri' karakterine hayat verdi. Türkay; Teyzanne, Cumaya Kalsa, Köstebekgiller, Rengarenk, Arkadaşım Max gibi sayısız yapımda rol alsa da, onu efsaneler arasına yerleştiren dizi Sihirli Annem'di. Şimdilerde güzelliğinden bir şey kaybetmediği görülen ünlü oyuncunun eşi de oyuncu çıktı.

2004-2009 yılları arasında Ahmet Eroğlu ile evli olan Türkay, 2019 yılında meslektaşı Atilla Saral ile dünyaevine girdi.

80'lerin sonlarında mankenlik yapan Atilla Saral; Hanımın Çiftliği, Gelin, Kiraz Mevsimi gibi yapımlarda rol aldı.



