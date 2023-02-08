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Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den hüzünlendiren deprem paylaşımı! ''Enkaz altından çıktığımda henüz 5 yaşındaydım''

08.02.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteri ile hafızalarımızda yer edinen Gizem Güven'den hüzünlendiren deprem paylaşımı geldi. 1999 Gölcük Depremi'nde ailesi ile birlikte göçük altında kalan Güven, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem sonrası duygulandıran bir gönderi paylaştı...

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den hüzünlendiren deprem paylaşımı! ''Enkaz altından çıktığımda henüz 5 yaşındaydım''

Sihirli Annem ve Selena gibi dizilerle akıllara kazınan güzel oyuncu Gizem Güven'den hüzünlendiren deprem paylaşımı geldi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem ülke genelinde büyük kayıplara neden oldu. Depremin ardından duygularını dile getiren Gizem Güven yıllar önce yaşadıklarını anlattı....

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1999 Gölcük Depremi'nde ailesiyle birlikte enkaz altından kurtulan Gizem Güven, yaşananların ardından hüzünlendiren bir paylaşımda bulundu.

"DAHA BÜYÜK BİR FELAKETLE KALPLERİMİZ DEPREM BÖLGESİNDE ATIYOR"

Enkazdan kurtulduğu anlarda çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Gizem Güven, duygularını "O felaket gün ailemle enkaz altından çıktığımızda henüz 5 yaşındaydım. Unutmak ne mümkün... Bunca yıl geçti daha büyük bir felaket ile kalplerimiz deprem bölgesinde atıyor. Aynı acı, aynı çaresizlik, dinmeyen aynı umut ile…" sözleriyle ifade etti.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Gizem Güven'in bu gönderisinin altına destek mesajları yağdı. İşte o yorumlardan bazıları;

  • İnşallah sağ salim çıkarlar. Allah yardım merhamet etsin.

  • Şuan o felaketi yaşıyoruz maalesef. Ben Gaziantepliyim Allah'a şükür bende bir şey yok ama burada yardıma ihtiyacı olan onca insan var Allah yardımcıları olsun.

  • Bu durumu en iyi yaşayan bilir ah be Gizem, canım benim

  • Allah'ım yardımcıları olsun dualarımız onlarla.

  • Gizem oradakileri en iyi sen anlarsın geçmiş olsun
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