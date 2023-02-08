Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den hüzünlendiren deprem paylaşımı! ''Enkaz altından çıktığımda henüz 5 yaşındaydım''

Sihirli Annem ve Selena gibi dizilerle akıllara kazınan güzel oyuncu Gizem Güven'den hüzünlendiren deprem paylaşımı geldi. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem ülke genelinde büyük kayıplara neden oldu. Depremin ardından duygularını dile getiren Gizem Güven yıllar önce yaşadıklarını anlattı....

1999 Gölcük Depremi'nde ailesiyle birlikte enkaz altından kurtulan Gizem Güven, yaşananların ardından hüzünlendiren bir paylaşımda bulundu.

"DAHA BÜYÜK BİR FELAKETLE KALPLERİMİZ DEPREM BÖLGESİNDE ATIYOR"

Enkazdan kurtulduğu anlarda çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Gizem Güven, duygularını "O felaket gün ailemle enkaz altından çıktığımızda henüz 5 yaşındaydım. Unutmak ne mümkün... Bunca yıl geçti daha büyük bir felaket ile kalplerimiz deprem bölgesinde atıyor. Aynı acı, aynı çaresizlik, dinmeyen aynı umut ile…" sözleriyle ifade etti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Gizem Güven'in bu gönderisinin altına destek mesajları yağdı. İşte o yorumlardan bazıları;