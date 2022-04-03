Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven futbolcu Caner Turp'tan boşanıp evi terk etti! İstanbul'a dönüş yaptı

Sihirli Annem dizisinde 'Ceren' karakterine hayat veren ve bu rolle tanınan Gizem Güven, 10 yıl aşk yaşadığı futbolcu Caner Turp ile 1 buçuk yıl önce nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyada mutluluk saçan çiftani bir kararla boşandı. Gizem Güven, Instagram hesabından Caner Turp ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve evlilikleri sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Gizem Güven boşanma haberi sonrası tüm fotoğrafları da sildi.

Gizem Güven eski eşiyle yaşadığı evi terk edip yeniden İstanbul'a döndü ve kendisine yeni bir hayat kurdu. Sabah'ta yer alan habere göre ünlü oyuncu Anadolu Yakası'nda bir rezidansa taşındı.



