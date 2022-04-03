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Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven futbolcu Caner Turp'tan boşanıp evi terk etti! İstanbul'a dönüş yaptı

03.04.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu Caner Turp ile evliliği kısa süren Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven boşanmanın ardından evini terk etti. Gizem Güven İstanbul'a kesin dönüş yaptı ve Anadolu Yakası'nda bir rezidansa taşındı.

Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven futbolcu Caner Turp'tan boşanıp evi terk etti! İstanbul'a dönüş yaptı

Sihirli Annem dizisinde 'Ceren' karakterine hayat veren ve bu rolle tanınan Gizem Güven, 10 yıl aşk yaşadığı futbolcu Caner Turp ile 1 buçuk yıl önce nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyada mutluluk saçan çiftani bir kararla boşandı. Gizem Güven, Instagram hesabından Caner Turp ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve evlilikleri sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Gizem Güven boşanma haberi sonrası tüm fotoğrafları da sildi.

Ekran Alıntısı

Gizem Güven eski eşiyle yaşadığı evi terk edip yeniden İstanbul'a döndü ve kendisine yeni bir hayat kurdu. Sabah'ta yer alan habere göre ünlü oyuncu Anadolu Yakası'nda bir rezidansa taşındı.


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Gizem Güven
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