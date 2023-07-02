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Sihirli Annem'in Ceren'i ve Cem'i tatilde! Son hallerine beğeni yağdı

02.07.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncuları zaman zaman son halleriyle gündeme geliyor. Son olarak Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven ile Cem'i Buğra Özmüldür tatilde bir araya geldi.

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Ceren' karakteriyle tanınan Gizem Güven ve 'Cem'e hayat veren Buğra Özmüldür, uzun bir aradan sonra beraber görüldü.

İki ünlü oyuncu Gizem Güven ve Buğra Özmüldür, birlikte tatile gitti. İki ünlü isim Assos'ta yaptıkları tatilden görüntüleri sosyal medyalarında paylaştı.

Çocukluk halleriyle akıllara kazınan iki isim şimdi son halleriyle gündemde.

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Sihirli Annem'in Cem'in son halini görenler "Çocuk yakışıklı olmuş", "Vay be çocukluğuyla alakası yok" yorumlarında bulundu.

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İkili diziden beri iletişimlerini hiç kesmedi ve zaman zaman İstanbul'da buluşarak zaman geçiriyorlar.

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