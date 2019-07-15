Unutulmaz dizi “Sihirli Annem”in çocuk oyuncuları büyüdü, genç kız oldu.

O dönem 8 yaşında olan Gizem Güven ile 3 yaşında olan Jennifer Boyner, şimdi birlikte “Sihirli Annem” filminde rol almaya hazırlanıyor.

SETTE BAŞLAYAN DOSTLUK

2003-2012 yılları arasında yayınlanan “Sihirli Annem” dizisinde Ceren’i canlandıran Gizem Güven ile Toprak’ı oynayan Jennifer Boyner, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. City’s AVM’de alışveriş turuna çıkan iki yakın arkadaş, daha sonra bir kafede yorgunluk kahvesi içti. (2. Sayfa)



