Sihirli Annem'in Firuze'si Süeda Çil değişimiyle görenleri hayrete düşürdü

Ünlü oyuncu Süeda Çil, yıllardır setlerin aranılan oyuncularından biri... Rol aldığı Kaygısızlar, Çiçek Taksi, Selena, Sihirli Annem gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncu Süeda Çil, fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu anlattı: "Hep kiloları ile kavgalı biriydim. Yapımcı ve yönetmenler, beni kilolarıyla barışık tatlı, tombik ev kadını rolleriyle ekranlara taşıdı. Yaşım 50 olduğunda bu durumdan rahatsız olup kolları sıvadım."

Diyet ve sporla 25 kilo veren Çil, 90'lı kilolardan 60'lı rakamlara indi.

Çil, ani bir kararla nasıl kilo verdiğini de anlattı: "Hep kiloları ile kavgalı biriydim. Konservatuvar yıllarımdan beri al-ver, al-ver ilişkisi sürüyordu kilolarımla aramda. İzleyici de beni hep kilolu bildi.

Yapımcı ve yönetmenler de kiloları ile barışık tatlı, tombiş ev kadını rolleri ile ekranlara taşıdı beni.

Yaşım 50 olduğunda bu durumdan rahatsız olmaya başladığımı hissettim. Artık başka roller oynamak, hayatta başka bir formda görünmek istediğimi fark ettim.

Hatta özel hayatımdaki depremlerin de kilolu görünmekle ilgili olduğunu düşünmeye başladım. Hayatta hiçbir şey için geç değildir. 50 yaşımda kolları sıvadım.