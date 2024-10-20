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Sihirli Annem’in Perihan’ı Gül Onat “Fer” diziyle setlere döndü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.10.2024 15:21
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2003 yılında yayın hayatına başlayan Sihirli Annem dizisi bir döneme damga vurmuştu. Sihirli Annem’in Perihan’ı Gül Onat yıllara sonra setlere o dizi ile döndü.

Sihirli Annem’in Perihan’ı Gül Onat “Fer” diziyle setlere döndü

Kanal D'de 2003 yılında ekrana gelen ve o döneme damga vuran Sihirli Annem'in oyuncuları zaman zaman gündeme geliyor. Dizide Perihan karakterini canlandıran usta isim ekranlara döndü.

Gain’de yayınlanacak Fer dizisi geçen perşembe çıktı. 8 bölümden oluşan dizinin başrolünü Melisa Sözen (Dilek) ile Ertan Saban (Şadi) paylaşıyor.

Türkan Derya’nın yönettiği dizinin güçlü oyuncu kadrosuna değerli oyuncu GülOnat da katıldı.

Hafızalarımıza Sihirli Annem’in Perihan’ı olarak kaydolan, 1975’ten beri İkinci Bahar, Adanalı, Yer Gök Aşk gibi birçok unutulmaz dizide rol alan Gül Onat Fer dizisiyle setlere döndü. Usta oyuncu dizide Dilek’in (Melisa Sözen) annesi Saadet’e hayat veriyor.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fer eşinden boşanmaya hazırlanan 2 çocuklu Dilek’in korsan taksicilik yapması ve bir gün aracına aldığı Şadi’yle beraber hayatının değişmesini etkileyici bir dille anlatıyor.

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sihirli annem
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