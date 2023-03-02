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Sihirli Annem’in Toprak’ı Jennifer Boyner cesur pozlarıyla dudak ısırttı! Son hali olay oldu: 'Bu kadın harika'

02.03.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Toprak karakteri ile hafızalarımıza kazınan Jennifer Boyner değişimiyle büyük dikkat çekti. Genç oyuncuyu görenler tanıyamadı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Boyner cesur pozlarıyla dudak ısırttı.

Sihirli Annem’in Toprak’ı Jennifer Boyner cesur pozlarıyla dudak ısırttı! Son hali olay oldu: 'Bu kadın harika'

Yayınlandığı dönemde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Sihirli Annem dizisindeki en küçük yıldız Toprak'a hayat veren Jennifer Boyner'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

Değişimiyle büyük dikkat çeken ünlü ismin son hali sosyal medyayı kasıp kavurdu.

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Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Jennifer Boyner'in cesur pozları ise binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Takipçileri Boyner'e; 'Aman Allah'ım', 'İnanamıyorum bu güzelliğe', Bu kadın harika', 'Mükemmelin anlamı' şeklinde yorumlar yaptılar.

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İstanbul doğumlu Jennifer Boyner, 5 Haziran 1999 yılında dünyaya geldi. 6 kardeşin en büyüğü olan Boyner'in annesi Türk, babası ise Nijeryalıdır.

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Sihirli annem dizisinde 'Toprak' karakterinin bebekliğini güzel oyuncu Boyner'in erkek kardeşi Jordan Boyner canlandırmıştır.

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