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Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! İddialı pozlarına bakan bir daha baktı

30.11.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle akıllarda yer edinen çocuk yıldız Jennifer Boyner şimdilerde 23 yaşında bir genç kız. Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Jennifer Boyner, iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! İddialı pozlarına bakan bir daha baktı

Başrollerini İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi isimlerin paylaştığı Sihirli Annem dizisi, Türk televizyonlarının efsane yapımları arasında yerini koruyor. Dizide Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner'i bir de şimdi görün.

Sihirli Annem dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Jennifer Boyner, sonrasında Hepsi 1 ve Kaybolan Yıllar gibi projelerde rol almıştı.

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor

Sihirli Annem'de Eda ve Yavuz çiftinin kızları Toprak'a hayat veren Jennifer Boyner, değişimiyle şaşırttı.

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor

Nijeryalı bir baba ve Türk bir annenin kızı olan jennifer Boyner, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor

Spor eğitmeni Uğur Erdönmez ile aşk yaşadığı konuşulan Jennifer Boyner'in Instagram'da 170 binden fazla takipçisi mevcut.

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor

Jennifer Boyner, zaman zaman Sihirli Annem dizisindeki rol arkadaşları Gizem Güven ve Zeynep Özkaya ile bir araya geliyor.

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor

İşte Jennifer Boyner'in Instagram pozları...

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor

Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! Cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor


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