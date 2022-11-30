Sihirli Annem'in Toprak'ı Jennifer Boyner koca kız oldu! İddialı pozlarına bakan bir daha baktı

Başrollerini İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi isimlerin paylaştığı Sihirli Annem dizisi, Türk televizyonlarının efsane yapımları arasında yerini koruyor. Dizide Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner'i bir de şimdi görün.

Sihirli Annem dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Jennifer Boyner, sonrasında Hepsi 1 ve Kaybolan Yıllar gibi projelerde rol almıştı.

Sihirli Annem'de Eda ve Yavuz çiftinin kızları Toprak'a hayat veren Jennifer Boyner, değişimiyle şaşırttı.

Nijeryalı bir baba ve Türk bir annenin kızı olan jennifer Boyner, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Spor eğitmeni Uğur Erdönmez ile aşk yaşadığı konuşulan Jennifer Boyner'in Instagram'da 170 binden fazla takipçisi mevcut.

Jennifer Boyner, zaman zaman Sihirli Annem dizisindeki rol arkadaşları Gizem Güven ve Zeynep Özkaya ile bir araya geliyor.

İşte Jennifer Boyner'in Instagram pozları...



