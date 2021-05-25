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  4. Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı resmen eridi

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı resmen eridi

25.05.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damla Ersubaşı sık sık yüzündeki değişimle ve estetik haberleriyle gündeme geliyor. Ersubaşı son olarak da verdiği kilolarla dikkat çekti.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı resmen eridi

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti.

Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu. Estetikle değişimiyle de sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu boşandıktan sonra imaj tazeledi.

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Zayıflığıyla dikkat çeken Ersubaşı'na hayranlarından beğeni yağıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Damla Ersubaşı
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