Sihirli Annem'in Yavuz'una yıllar işlemiyor! Son hali inanılmaz

44 yaşındaki başarılı oyuncu Jess Molho, Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği 'Yavuz' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Jess Molho'nun son halini görenler, şaşıp kaldı. İşte yıllara meydan okuyan Molho'nun son hali:
Sık sık genç yaşta vefat eden eski rol arkadaşı Defne Joy Foster ile olan karelerini paylaşan Molho, Foster'a olan sevgisini ve özlemini şu sözlerle ifade etmişti: Defne askerlik arkadaşı gibi bir şeydi benim için. Ben her zaman öyle söylerim. Onu yakından tanıyanlar bunu söylerler. Muhteşem bir insandı. Deli dolu, vicdanlı, naif bir insandı ve iyi partnerdi. Benim için çok özel bir insandı. Bazen ikili iş teklifi geliyor. ‘Kiminle yapmak istersin?’ dediklerinde ben ‘Def..’ deyip kalıyorum. O kadar iyi anlaşırdık. Çok acı... 5 Şubat’tı…
Ben ilk sete geldiğimde hiç unutmuyorum, bir kafeterya vardı, gidip geliyor benimle uğraşıyordu ‘Yavuz sen mi olacaksın?’ diye... Ben de kendi kendime ‘Bu kızın beni tanıyor olması lazım. Aynı dönemlerde VJ’lik yaptık. Bir şekilde birbirimizi tanıyoruz. ‘Neden uğraşıyor benimle?’ diye düşündüm. Sonra çok iyi anlaştık. Defne sevdiklerine takılırmış...
Jess Molho, 4 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Işık Lisesi'nde okuyan oyuncu, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi'nde İktisat okuyarak tamamladı. Sonrasında Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde yüksek lisans yaptı.
İlk televizyon sunuculuğunu 1994 yılında yaptı. Birçok televizyon dizisinde rol aldı. Sihirli Annem'de hayat verdiği 'Yavuz' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
-Dizi-
Dadı - 2000
Çarli İş Başında - 2000
Çocuklar Duymasın - 2002
Sihirli Annem - 2004 -2006 / 2011 - 2012
Yaprak Dökümü - 2006
Mahşer - 2007
Sardunya Sokağı - 2007
Memur Muzaffer - 2008
Prenses Perfinya - 2008
Yahşi Cazibe - 2010
Acayip Hikayeler - 2012
Köstebekgiller - 2012
İşler Güçler - 2012
Kardeş Payı - 2014
Gorbi - 2019
-Film-
SüpüRRR - 2009
Çat Kapı Aşk - 2017
-Sunucu-
Yemek Bahane
Kabul Günü
Adam Olacak Çocuklar
Her Şey Tadında
O Ses Çocuklar
Aramızda Kalmasın
Ninja Warrior Türkiye
Göz6
Mutfaktakiler
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