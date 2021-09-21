Sihirli Annem'in Yavuz'una yıllar işlemiyor! Son hali inanılmaz

44 yaşındaki başarılı oyuncu Jess Molho, Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği 'Yavuz' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Jess Molho'nun son halini görenler, şaşıp kaldı. İşte yıllara meydan okuyan Molho'nun son hali:

ESKİ ROL ARKADAŞINI UNUTMUYOR

Sık sık genç yaşta vefat eden eski rol arkadaşı Defne Joy Foster ile olan karelerini paylaşan Molho, Foster'a olan sevgisini ve özlemini şu sözlerle ifade etmişti: Defne askerlik arkadaşı gibi bir şeydi benim için. Ben her zaman öyle söylerim. Onu yakından tanıyanlar bunu söylerler. Muhteşem bir insandı. Deli dolu, vicdanlı, naif bir insandı ve iyi partnerdi. Benim için çok özel bir insandı. Bazen ikili iş teklifi geliyor. ‘Kiminle yapmak istersin?’ dediklerinde ben ‘Def..’ deyip kalıyorum. O kadar iyi anlaşırdık. Çok acı... 5 Şubat’tı…

''DEFNE SEVDİKLERİNE TAKILIRMIŞ''

Ben ilk sete geldiğimde hiç unutmuyorum, bir kafeterya vardı, gidip geliyor benimle uğraşıyordu ‘Yavuz sen mi olacaksın?’ diye... Ben de kendi kendime ‘Bu kızın beni tanıyor olması lazım. Aynı dönemlerde VJ’lik yaptık. Bir şekilde birbirimizi tanıyoruz. ‘Neden uğraşıyor benimle?’ diye düşündüm. Sonra çok iyi anlaştık. Defne sevdiklerine takılırmış...

JESS MOLHO KİMDİR?

Jess Molho, 4 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Işık Lisesi'nde okuyan oyuncu, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi'nde İktisat okuyarak tamamladı. Sonrasında Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde yüksek lisans yaptı.

İlk televizyon sunuculuğunu 1994 yılında yaptı. Birçok televizyon dizisinde rol aldı. Sihirli Annem'de hayat verdiği 'Yavuz' karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

JESS MOLHO'NUN YER ALDIĞI PROJELER:

-Dizi-

Dadı - 2000

Çarli İş Başında - 2000

Çocuklar Duymasın - 2002

Sihirli Annem - 2004 -2006 / 2011 - 2012

Yaprak Dökümü - 2006

Mahşer - 2007

Sardunya Sokağı - 2007

Memur Muzaffer - 2008

Prenses Perfinya - 2008

Yahşi Cazibe - 2010

Acayip Hikayeler - 2012

Köstebekgiller - 2012

İşler Güçler - 2012

Kardeş Payı - 2014

Gorbi - 2019

-Film-

SüpüRRR - 2009

Çat Kapı Aşk - 2017

-Sunucu-

Yemek Bahane

Kabul Günü

Adam Olacak Çocuklar

Her Şey Tadında

O Ses Çocuklar

Aramızda Kalmasın

Ninja Warrior Türkiye

Göz6

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