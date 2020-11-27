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Sihirli Annem'in yeni Dudu'su Nergis Kumbasar konuştu! 'Yeni oyuncularla...'

27.11.2020 13:33 | Son Güncelleme:
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Sihirli Annem'in yeni Dudu'su Nergis Kumbasar konuştu! 'Yeni oyuncularla...'

Bir döneme damga vuran dizi Sihirli Annem yıllar sonra yeni oyuncularla tekrar çekiliyor. Sihirli Annem'in yeni Dudu'su Nergis Kumbasar diziyle ilgili bakın ne dedi.

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi oyuncu Nergis Kumbasar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Kumbasar, yeni dizisi 'Sihirli Annem' ve eski eşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında konuştu.

Snob Magazin'in haberine göre; yakında dijital bir platformda ekrana gelecek olan 'Sihirli Annem' dizisinde rol alacağını ve onun görüşmelerini gerçekleştirmek için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Kumbasar, "Az önce onun kıyafet provasını yaptık. Dizi yıllar sonra yeni oyuncularla yola devam edecek" dedi.

Kızı Yasmin Erbil'in küçükken Sihirli Annem'i izlediğini de ifade eden ünlü oyuncu, "Kızım Yasmin, Sihirli Annem'in hastasıydı. Yayınladığı yıllarda programımızı bozup eve Sihirli Annem'i izlemeye dönerdik" şeklinde konuştu.

NERGİS (3)

MEHMET ALİ ERBİL AÇIKLAMASI

Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında da konuştu. Kumbasar, "Durumu iyiye gidiyor. Mehmet Ali inşallah daha iyi olacak. Ben kendisini her hafta ziyaret ediyorum. İyileşip ekranlara döner mi henüz bilmiyorum" dedi.

Nergis Kumbasar, Exxen’de yayınlanacak Sihirli Annem’de 'Dudu' karakterini canlandıracak.

YENİ SİHİRLİ ANNEM'İN KADROSU

Süreç Film imzasıyla hazırlanan dizi, 10'ar bölüm halinde iki sezon olarak çekilecek. Dizinin önemli karakterlerinden olan ve daha önce Gül Onat tarafından canlandırılan 'Perihan'ı ise iddiaya göre Lale Başar oynayacak. Suzan karakteriyle diziye damga vuran Zuhal Topal yerine ise Hande Katipoğlu gelecek.

İnci Türkay'ı tüm Türkiye'ye tanıtan 'Betüş' karakterine ise Açelya Topaloğlu uygun görülürken Avni karakterine ise Bülent Seyran düşünülüyor. Sihirli Annem'in Sadık'ı ise Emre Altuğ oldu.

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