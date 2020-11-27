Sihirli Annem'in yeni Dudu'su Nergis Kumbasar konuştu! 'Yeni oyuncularla...'

Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında da konuştu. Kumbasar, "Durumu iyiye gidiyor. Mehmet Ali inşallah daha iyi olacak. Ben kendisini her hafta ziyaret ediyorum. İyileşip ekranlara döner mi henüz bilmiyorum" dedi.

Snob Magazin'in haberine göre; yakında dijital bir platformda ekrana gelecek olan 'Sihirli Annem' dizisinde rol alacağını ve onun görüşmelerini gerçekleştirmek için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Kumbasar, "Az önce onun kıyafet provasını yaptık. Dizi yıllar sonra yeni oyuncularla yola devam edecek" dedi.

YENİ SİHİRLİ ANNEM'İN KADROSU

Süreç Film imzasıyla hazırlanan dizi, 10'ar bölüm halinde iki sezon olarak çekilecek. Dizinin önemli karakterlerinden olan ve daha önce Gül Onat tarafından canlandırılan 'Perihan'ı ise iddiaya göre Lale Başar oynayacak. Suzan karakteriyle diziye damga vuran Zuhal Topal yerine ise Hande Katipoğlu gelecek.

İnci Türkay'ı tüm Türkiye'ye tanıtan 'Betüş' karakterine ise Açelya Topaloğlu uygun görülürken Avni karakterine ise Bülent Seyran düşünülüyor. Sihirli Annem'in Sadık'ı ise Emre Altuğ oldu.

