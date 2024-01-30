YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt ve Şırnak'ta 35 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Siirt ve Şırnak'ta 35 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

AA AA
30.01.2024 13:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 35 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kar nedeniyle Siirt'in Pervari ilçesinde 10, Eruh'ta 6 ve Şirvan'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının açılması, Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de ana arterlerin açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

ŞIRNAK

Şırnak'ta kar dolayısıyla merkeze bağlı 1, ilçelerden Uludere'de 1 ve Beytüşşebap'ta 13 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri, kent merkezinde 2 gündür aralıklarla yağan karın ardından buzlanmaya karşı tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri de kent merkezi dışında kalan yolların açılması için çalışma yürütüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik Belediyesinden ’pankart’ açıklamasıBilecik Belediyesinden ’pankart’ açıklaması
Körfez Belediyesi’nde zam sevinci: "Giydirilmiş en düşük maaş 37 bin TL oldu"Körfez Belediyesi’nde zam sevinci: "Giydirilmiş en düşük maaş 37 bin TL oldu"
Battalgazi’de sokak hayvanlara yem bırakıldıBattalgazi’de sokak hayvanlara yem bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
Siirt Şırnak kar köy

Siirt Namaz Vakitleri 30 Ocak Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:12
Öğle
12:30
İkindi
15:15
Akşam
17:39
Yatsı
18:57

Siirt Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Salı

Sena eczanesi
Eruh
Derman eczanesi
Kurtalan
Dicle eczanesi
Merkez
Özkan eczanesi
Baykan
Aydinlar eczanesi
Merkez
Vereseli yeni şifa eczanesi
Pervari
Ezgi eczanesi
Baykan
Tümünü Göster
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.